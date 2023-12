El proyecto español que lucha para erradicar una de las mayores amenazas de la humanidad según la OMS

Las superbacterias o bacterias multi resistentes están aumentando y laOrganización Mundial de la Saludya habla de ellas como una de las 10 mayores amenazas para la salud pública mundial en los próximos años. Estas están aguantando el invite de los antibióticos más extendidos. Además, se espera cerrar el 2023 con más de 20.000 fallecidos por este tema y 160.000 personas muy fastidiadas por las secuelas.

Hay seis tipos de bacterias que son responsables del 73% de las muertes por la infección de las superbacterias. En 2019 se contabilizaron cinco millones de muertes. Son datos de la OMS. El jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Miguel Cisneros, explicaba que “de seguir así, en 2025 estas infecciones serán la primera causa de muerte en el mundo por delante del cáncer”, yañadía que algunas “soluciones están limitadas”.

Sin embargo, uno de los proyectos que están combatiendo contra ello es español que quiere acabar con este problema. Ellos sonVaxdyn y Juan José Infante, el CEO de la empresa, explicaba en 'Lo que viene' que su propuesta para acabar con las superbacterias "es vacunar a la gente en riesgo, vacunar ha creado escudos inmunitarios, es decir, con tu propia inmunidad tú detengas la infección y que no penetre demasiado, que no sea muy grave. Que detengas el avance de infecciones que ya no se pueden detener con antibióticos. Hay seis bacterias que son preocupantes y que son resistentes a antibióticos".





Disponible la vacuna contra el 'Neumococo', una de las bacterias del grupo de seis inmunes contra los antibióticos

Una de las vacunas disponibles que ya están disponibles para este tipo de bacterias es la del 'Neumococo'. "Se la ponemos a todos los niños y a los mayores de 65 años. Desde que eso ocurre disminuyeron las infecciones graves por 'Neumococo' que afecta a personas mayores de 65 años, pero no hay infecciones graves, mueren, retienen la infección".

Pero, para las otras cinco bacterias que componen este grupo de bacterias inmunes a los antibióticos, todavía no hay una vacuna, pero "Vaxdyn tiene una tecnología que ha sido capaz de generar vacunas contra cuatro de esas restantes", decía Juan José. El momento en el que estarán disponibles esas vacunas, mencionaba que "estamos en ello, nos queda un año y medio para empezar la primera fase clínica en humanos y llegaremos gracias a la financiada de una aceleradora de Boston".

Así funciona su tecnología

En cuanto al funcionamiento de su tecnología, Juan José, mencionaba que "la vacuna líder nuestra va contra la bacteria Klebsiella pneumoniae y su problema es la segunda bacteria que más muertes causa a nivel global. Sobre todo afecta a personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica en algún contacto asiduo en hospitales. Y la mortalidad media a nivel mundial está al 50% porque no se puede parar con antibióticos. Nuestra vacuna está pensada para vacunar a estas personas y la tecnología se basa en células inactivadas de bacterias que le crean a la persona inmunidad contra unos componentes de las membranas de la bacteria que se llaman porina".

El CEO de Vaxdyn decía que no tenemos que perder la esperanza, pero nos enfrentamos a un gran problema de salud pública. "Cuando este tipo de proyectos lleguen al final, la vacuna necesita que los estados se involucren en promover la vacunación de esos grupos de riesgo y facilitarla. No estamos en ese punto, pero tenemos que llegar y llegaremos porque si no no habrá manera de parar la crisis de la resistencia antibiótica".