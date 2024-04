Le llaman para alquilarle un barco de lujo y la extraña petición todavía la recuerda años después

Los ricos cada vez tienen más dinero.

Esa contundente realidad es una conclusión que se puede extraer de Evolución global de la hospitalidad lujosa, un informe recientemente publicado para analizar las tendencias del sector turístico de lujo.

Y es que, según las cifras de este estudio, el 0,3% de la población mundial gasta algo más del 36% del gasto turístico mundial. Y un 70% del turismo de lujo.

Personas que buscan privacidad, exclusividad y, sobre todo, experiencias diferentes. Y esta tendencia la ha sabido ver un emprendedor español llamado Roberto Córdoba, CEO de Yanpy, quien ofrece una agencia de viajes especializada en el alquiler de barcos, gran parte de ellos, de mucho lujo.

Barcos y yates que se pueden alquilar a partir de una semana y que pueden llegar a costar hasta 2 millones de euros por siete días.









Unos precios desorbitados que, por tanto, exigen un servicio impecable y, prácticamente, decir que sí a cualquier cosa que demande el cliente.





Peticiones extravagantes

Roberto Córdoba nos ha hablado en 'Lo que viene' de lo más extraño que le han llegado a pedir en un servicio: "Recuerdo una vez que los clientes buscaban un barco para llevar 200 cestas de palomas mensajeras a alta mar y soltarlas allí para no sé qué experimento. Y no sólo eso, las peticiones son muy variadas. Por ejemplo, en cuanto a la comida, piensa que algunos de esos barcos llevan chefs con estrellas michelín a bordo. Claro, el servicio debe ser excelente. Y lo cierto es que no hay límite en lo que el cliente puede pedir".

Este madrileño de nacimiento lleva el mar en las venas. Ingeniero informático, ejerció su profesion durante varios años en una consultora tecnologica siempre con "la espinita de emprender".

Por eso, un día quiso quitarse esa espinita. Y el paso definitivo fue a raíz de vivir una experiencia en primera persona: "Cuando surgió Yanpy andaba yo mismo buscando un barco para alquilar. Me di cuenta de que había una necesidad real de ofrecer algo profesionalizado, al estilo de lo que estaba surgiendo en otros sectores como el del alquiler de los alojamientos con Airbnb pero para el turismo náutico".





De ahí nació entonces Yanpy, una agencia especializada en el alquiler de barcos de todo tipo aunque, evidentemente, los más llamativos son los que ofrecen bastante lujo: "Es que son equiparables a los servicios que ofrece cualquier hotel. En ellos puedes encontrar privacidad, estás en contacto con la naturaleza pero sin la aglomeración de las playas en temporada alta y, como gran diferencia, tienes unas vacaciones con un elemento que se mueve. Puedes ir visitando sitios nuevo y viviendo experiencias distintas".





¿Quiénes se lo pueden permitir?

Hay barcos y yates para todos los gustos y bolsillos.









Se puede alquilar un barco por 2 millones de euros a la semana y otras embarcaciones más asequibles: "Hay distintos perfiles de cliente. Se estila mucho en familias con un poder adquisitivo alto. Pero los más top, son aquellos que pueden alquilar barcos de 2 millones de euros, eso no está al alcance de todos los bolsillos. Se lo pueden permitir las personas más ricas del mundo, estrellas del cine, grandes empresarios del Ibex-35, deportistas de élite... este tipo de gente es la que nos llama".





Sitios curiosos a llegar en barco

Y otra de las cuestiones interesantes es hasta dónde podemos llegar con estos barcos.

Lo primero que explica Roberto es que su empresa puede localizar una embarcarcación, prácticamente, en cualquier punto del mundo. Ese barco saldría del puerto en el que descansa, lugar que usaría como lugar de base. Pero se puede mover por varias zonas.

Si buscamos algo muy distinto, explica el CEO de Yanpy, fuera de las vacaciones de destinos náuticos tradicionales lo más curioso es que, por ejemplo, podemos organizar un crucero privado por el río Amazonas o podemos organizar una expedición a la Antártida. Es una experiencia distinta y preciosa. Últimamente está de moda, además, navegar hasta algunos archipiélagos super paradisíacos de Indonesia.