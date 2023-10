En general, no hay nada en la vida que nos mueva más, a cualquier persona, que que nos toquen a los nuestros.

Que les pase algo malo a nuestra madre, padre, hermano, sobrino o el hijo de un buen amigo y que, en nuestra mano, tengamos la posibilidad de hacer algo por solucionarles el problema. Para mejorarles la vida.

Algo así le pasó a la doctora Mercedes Balcells Camps: "sí, a mí me pasó. Me hice científica por inspiración y cuando estaba haciendo regeneración de tejidos la hija de mi mejor amiga nació con microtia, que significa que nació con una oreja de muy pequeño tamaño. Así que se me presentó un problema de salud y estaba en mis manos poder solucionar el problema".

La hija de su mejor amiga, Andrea, nació con una malformación en la oreja, algo que afecta a uno de cada 5.000 bebés. "Aunque no afecta por igual a todas las razas", nos matiza la doctora.

Se trata, por cierto, de una enfermedad de la que no se sabe muy bien qué la provoca. Podría ser una coincidencia entre factores ambientales, alguna enfermedad o medicamento que haya tomado la madre durante la gestación y, también, rasgos hereditarios.

"Es una malformación congénita en la que los niños tienen una oreja pequeña, es como una flor que todavía no se ha abierto", explica en 'Lo que viene', Balcells Camps.





A por el desafío

Claro, esta situación a la doctora se le presentó como un reto. Pero es que ella tenía las herramientas necesarias para afrontarlo.

La doctora Mercedes Balcells Camps es experta en la regeneración de tejidos. Trabaja desde hace más de 20 años en el prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusets (Boston) y, además, compatibiliza allí sus tareas con la docencia en el Instituto Químico de Sarrià, en Barcelona.

"Sí, mi puente aéreo es Boston - Madrid, unos 3 meses al año me los tiro en España", nos cuenta.

Puedes escuchar la charla completa con la doctora en el siguiente audio.





Con la investigadora española hemos desarrollado tres asuntos:





1. Precisamente, su trabajo para crear cartílagos auriculares y ayudar a esas personas que sufren microtia:

"Cuando llegue al MIT me centré en crear sistemas circulatorios porque cualquier tejido que pretenda crecer necesita riego.

Así que en uno de los proyectos hemos colaborado con el Hospital San Joan de Deu y con el Children de Boston. La mayoría de los niños que nacen con microtia quieren cambiar su pabellón exterior pero, para eso, les tienen que sacar varias costillas flotantes para usarlas como cartílago para la oreja.

Yo he estado en una de estas operaciones. Y las orejas pequeñas se tiraban pero, ahora, cada vez que un niño se va a operar, los padres ceden el cartílago de las orejas pequeñas. Lo primero fue conseguir decenas de orejas pequeñas para estudiar las células de esas orejas pequeñas y vimos que funcionaban bien pero que, el problema, es que no tenían las instrucciones correctas", desarrolla en COPE la doctora Balcells Camps.

"Lo segundo fue sembrar esas células sacadas de las orejas pequeñas en un andamiaje, en una estructura, que es temporal pero que permite a esas células agarrarse y seguir creciendo. Primero, lo probamos en ratones y en ratas y luego en un animal más grande que se parece a un humano, el más parecido fue un conejo aunque el que más se parece, en realidad, es el de una oveja, el cartílago de una oveja, pero es mucho más caro", expone la investigadora.

Este proceso ya está testado en animales. Lo siguiente sería hacerlo en humanos de la siguiente forma: "En una persona, prepararíamos el material, el cartílago ya con el tamaño final, introduciríamos la células y lo implantaríamos en el niño sin que tuvieran que crecer las células de este cartílago auricular en el niño", concluye la doctora.





2. La ingeniería de tejidos y cómo han desarrollado un parche biodegradable para salvar la vida a personas que tienen problemas en la arteria aorta, con Aortyx:

"Este proyecto, de momento, salva vidas a muchas ovejas a las que creamos una fisura en la aorta.

Es un parche para curar la disección aórtica, una herida en la aorta con tasas de mortalidad altísimas. Se trata de un material sintetizado de manera inteligente que, además, tiene un adhesivo patentado que se engancha dentro de la aorta. Es toda una serie de tecnologías muy nuevas para una patología con una gran mortalidad. Algo que ya se está usando en cadáveres y está dando muy buenos resultados. Ahora mismo, el equipo está buscando financiación y se está moviendo por todo el mundo", explica la doctora.





3. Su trabajo en el MIT y su conexión con España

En 2006, la Dra. Balcells se convirtió en científica investigadora del MIT.

A través de su doble nombramiento en el MIT y el Institut Químic de Sarrià, la Dra. Balcells ha promovido la investigación y los intercambios educativos innovadores y altamente productivos entre ambas instituciones y países: "Es una de las cosas de las que más me enorgullezco. Cuando llegué el MIT no tenía ningún plan con España. Ahora, vienen tantos españoles como estudiantes del MIT van para España".





Escucha el quinto programa completo de Lo que viene





