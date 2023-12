Un experto predice qué es lo que pasará con los supermercados en solo unos años y que nos afectará

Para unos esta revolución digital que estamos viviendo es una amenaza para sus puestos de trabajo. Para otros, simplemente, es una oportunidad para seguir creciendo y generando riqueza.

En este último grupo se encuentra Juanjo Amorín, presidente y creador de Qualentum.

“Creo que estamos ante una de las oportunidades históricas como país. Y no sólo eso, sino como humanidad. Tenemos que hablar de una regeneración de los perfiles profesionales para adecuar las competencias a lo que demanda el mercado. Y hacer así que trabajemos de una manera diferente. La tecnología y la innovación nos ayudarán a solucionar problemas que arrastramos desde hace más de una década”, asegura Amorín.









Si alguien teclea Qualentum en Internet, lo que se encuentra es un slogan muy directo: “creamos cantera tecnológica”, así que nadie como el líder de esta compañía para conocer 4 profesiones que se encuentran en una seria amenaza de desaparecer debido a la irrupción de la tecnología.

Aunque lo interesante es saber en qué se pueden reconvertir estos perfiles profesionales para seguir ofreciendo su talento.

Los trabajadores de las sucursales de bancos

En los próximos años, los bancos van a ser más digitales y menos físicos.

“Todos los trabajadores de las sucursales son carne de cañón para convertirse en analistas de datos. Todos hemos hablado de la revolución de la data. Más allá de la parte de la construcción, de la ingeniería necesitamos conocer a esas personas que, con herramientas necesarias, puedan sacar ese conocimiento de los datos”, expone este experto digital.

Y, precisamente a eso, se pueden reconvertir las miles de personas que en España están trabajando, ahora mismo, en las sucursales de bancos.





Telefonistas en call center

Según nos cuenta Juanjo Amorín, en España hay más de 80.000 personas trabajando en este tipo de negocio.

“A las personas que trabajan en un call center me dirijo. Vuestro trabajo va a desaparecer en breve. Seguramente en 2 años la cosa como está ahora no existirá. ¿Esto quiere decir que vais a perder vuestro trabajo? No. De hecho, creo que se va a enriquecer. Estas personas podrán ayudar con el deep learning. Porque una máquina podrá identificar e interpretar lo que está pasando pero necesitarán entrenadores o escuchantes de esas máquinas para analizar si lo están haciendo bien”, explica Amorín.





Cajeros en supermercados

Ahora mismo, ya existen en el mundo supermercados en los que no es necesario pasar por caja para pagar. Basta con entrar en el negocio, elegir los productos, meterlos en una bolsa y salir. En estos locales ya no hay cajeros físicos.

“Y esto que exponemos pasará de ser un piloto a la realidad en tan sólo 3 años. ¿Qué pasa con el personal que está en línea de caja? Pues que unos se irán a reposición y otros se irán al mundo del experience manager. Te referirás a ellos para que te ayuden con cosas concretas. Por ejemplo, esas personas que tienen problemas con los procesos de digitalización", adelanta el presidente de Qualentum.

"Creo que, a nivel legislativo, se obligará a que haya personas que ayuden a las personas que tengan problemas con la digitalización", asegura Amorín.





Profesionales en líneas manuales

“Para que los robots autónomos existan todavía queda bastante tiempo. La robótica sé que va ligada a la IA y, la realidad, es que estos puestos de trabajo de los que estamos hablando terminarán desapareciendo pero todavía queda cierto tiempo", expone el presidente de Qualentum.









En estos casos, asegura este experto digital, "podemos ser copilotos de la tecnología", aunque muchos puestos de trabajo desaparecerán a medio plazo. Lo importante "será reciclarse correctamente y de manera inteligente".