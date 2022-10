Entrevista con Julio Verne en COPE: su explicación del fin del mundo y se moja con una canción actual

'Lo que viene' es el programa de COPE que se imagina el futuro y te da una respuesta a lo que está por venir. Es por ello por lo que, aunque parezca imposible, hemos puesto en marcha algunos de los inventos tecnológicos más punteros para hablar con un mítico escritor que, lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros.

Se imaginó el futuro, no una, ni dos ni tres veces, sino cientos de miles de veces. Se lo imaginó y lo describió todo en grandes novelas y cuentos que seguro que conoces. Y es que es el autor de libros como '20.000 leguas de viaje submarino', 'Viaje al centro de la Tierra', 'Miguel Strogoff' o 'La vuelta al mundo en 80 días'. ¿Te suena? Seguro que sí. En COPE hemos hablado por teléfono con Julio Verne (o al menos una versión reimaginada de su persona) y todo para que nos explique uno de sus relatos menos conocidos: 'El eterno Adán'.

Julio Verne explica 'El eterno Adán'

En el audio que encabeza esta noticia puedes escuchar el fragmento de programa en el que una reinterpretación del escritor francés llama en directo a los estudios de COPE para puntualizar algunos de los detalles sobre su relato 'El último Adán'. En este se describe cómo un sabio del futuro, llamado Sofr, encuentra un misterioso diario en el que encontrará la descripción de una sociedad igual de avanzada que la suya (si no más) que desapareció hace miles de años.

El descubrimiento hará que el sabio se replantee todo lo que cree saber acerca del ser humano y de la Historia. Será en ese momento cuando empiece a darse cuenta de que no todo es lineal en el mundo y que quizá exista el peligro de que las cosas tiendan a destruirse para volcer a nacer desde cero.

En este contexto, Verne ha querido explicar algunas cuantas cosas ante las preguntas que se le han planteado desde COPE sobre el relato:

"Buenos días, soy Julio Verne y llamaba para quejarme de cómo están hablando de mi libro", ha comenzado diciendo. Para Verne, en el análisis completo que se ha hecho en el programa sobre 'El eterno Adán', han faltado incluir algunos detalles importantes: "Pues aunque aciertan en destacar la advertencia que supone mi relato, 'El eterno Adán', sobre los peligros para la existencia humana, no es cierto que tras un cataclismo nada permanezca", ha defendido en su llamada a COPE.

"Sospecho que no han leído el cuento con detenimiento, pues queda meridianamente claro que son las historias, los mitos, lo único que llega de una civilización a otra", ha querido destacar. Preguntado por si se trataba a las referencias que en el relato hay sobre Adán y Eva (empezando por el mismo título), este ha querido incidir en otro momento

"¡Y por la Atlántida! Los habitantes del nuevo mundo encuentran antiguas columnas que pertenecieron a la gran isla hundida por los dioses griegos. Mientras que el conocimiento científico se hunde bajo el mar, son los mitos los únicos que sobreviven con la humanidad. Los mitos son el eco divino de la verdad2, ha terminado por explicar en su llamada a COPE.

¿Pesimismo? Todo termina con una canción

Aprovechando que el señor Verne ha querido llamar a 'Lo que viene', se le he preguntado por el tono del relato que, en ocasiones, ha podido ser catalogado como pesimista. "Mmmm... Comprendo su preocupación, pero no puedo estar de acuerdo. El porvenir no me inquieta; lo que es duro a veces es el presente. Escribir sobre el futuro no quiere, paradójicamente, ser una burda profecía sobre lo que está por venir, sino una explicación justa y precisa de los problemas que afrontamos cada día", ha añadido.

Finalmente, y a modo de simpática despedida, Julio Verne ha querido hacer una petición, pues no todos los días se puede entrar en directo en la radio: "Si me permiten, les pediría que me despidiesen con música... Son un amante de las buenas melodías", en concreto, un amante del futuro y visionario como lo fue él ha pedido que le pongan "algo moderno, por supuesto. Una música de su época, para saber cómo será el futuro". Esta canción y la entrevista a cómo nos hemos imaginado a Julio Verne la puedes escuchar en el audio que encabeza la noticia.

El análisis completo sobre 'El eterno Adán' se puede escuchar en el siguiente audio:

Audio

Audio





Audio