Así detecta la inteligencia artificial un cáncer de mama con mucha antelación: "Cinco años antes"

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en todo el mundo y el segundo en nuestro país. Mari Luz, una oyente de COPE, relataba cómo se enteró: “Tengo una prima que me llamó por teléfono y me dijo que tenía cáncer de mama, me contó toda la historia y justo cuando le colgué el teléfono me exploré y me toqué un bultito. Fui pitando la médico, me hicieron todas las pruebas y me diagnosticaron un cáncer de mama”.

Al igual que ella, miles de mujeres -y en menor medida también hombres- sospecharon que algo no iba bien cuando detectaron el tumor. De esta misma forma le ocurrió a Susana: “Pasó con una autoexploración. Al tener el bebé me controlaba mucho el pecho porque había dado de mamar. Duchándome me noté un bultito un poco extraño. Pensaba que no era nada, mi ginecólogo pensaba lo mismo, pero aun así me hicieron unas pruebas. Fue todo lo contrario, había tres bultos y era positivo para carcinoma”.

La clave está en “cogerlo a tiempo” y, por ello, los expertos hacen mucho hincapié en las autoexploraciones y en la importancia de realizar chequeos anuales para hacer un seguimiento y comprobar que todo está bien. Cuando Mari Luz y Susana notaron ese bulto, ya había algo palpable y visible para un radiólogo, pero en los últimos años esto ha cambiado.

La inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama

La inteligencia artificial no solo está revolucionando el mundo, sino que, desde hace años, ya tiene aplicaciones en varios centros sanitarios de nuestro país con el fin de poder diagnosticar un cáncer de mama con mucha antelación.

Silvia Pérez, radióloga especialista en mama de la Sociedad Española de Radiología Médica, es testigo de ello: “La inteligencia artificial aplicada a la medicina, y en concreto al diagnóstico de cáncer de mama, es un hecho. Ya lo estamos viviendo y lo estamos usando”.





La radióloga explicaba, en el programa 'Lo que viene' de COPE, cómo es el proceso para concluir con un diagnóstico para el paciente: “La IA aplicada al diagnóstico es la misma que vemos en el teléfono móvil con la predicción del tiempo”, advierte. “Es un software, al que le damos mucha información. Lo que se ha hecho es coger muchas radigrafías, ecografías y resonancias, con el resultado de lo que han sido. Una vez que ese software tiene los miles de imágenes, lo que hace es predecir patrones que se repiten. Con esto es capaz de darnos un grado de sospecha de esa lesión”. Además, la doctora destaca cómo estos software que son capaces de aprender según va funcionando: “Es como una especie de cerebro”.

Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha desarrollado un modelo de predicción con inteligencia artificial para poder detectar de forma temprana el cáncer de mama, incluso llegando a detectarlo 5 años antes de que se desarrolle la enfermedad.

Formas de aplicar la IA para la detección

La radióloga Silvia Pérez puntualiza que, aunque la fiabilidad de este software es muy alta, también puede fallar. Los dos grandes campos en los que tiene una aplicación muy beneficiosa es para el cribado -en los chequeos anuales que se realizan las mujeres- y también para ayudar en el diagnóstico.

En el cribado

En los chequeos, todas las mujeres se someten a una mamografía para poder comprobar si no hay nada fuera de lo normal. Por norma general, esta mamografía la evalúan dos radiólogos especialistas en mama. En estos casos, la inteligencia artificial actuaría “como el segundo lector” para contrastar la opinión del radiólogo.

Otra forma de aplicar la IA es que, directamente, analice la mamografía y que la “puntúe según la probabilidad que tiene de tener algo malo”. En estos casos, un radiólogo analizaría cada caso, comenzando por los pacientes que han obtenido una probabilidad mayor de tener un tumor maligno. “Esto sería como un primer filtro”, apunta Silvia.

Y, otra opción sería utilizar la IA como sustituto de un radiólogo, “pero esto tiene implicaciones legales y éticas un poco complejas. Aunque ya hay estudios que comparan la eficacia de la IA sola, en comparación con un radiólogo, esto no se está poniendo en marcha”, advierte la radióloga.

En el diagnóstico

En estos casos ya se sabe que hay algo, solo hay que determinar si se trata de un tumor canceroso: “Si veo una lesión en la ecografía que puede ser dudosa, aplico la IA y me dice la probabilidad de ser maligno o benigno”.

La doctora Silvia Pérez relata los resultados que obtuvieron tras realizar un estudio con más de 300 pacientes a los que se les había realizado una biopsia del tumor: “Comparamos lo que nos decía la IA con el resultado de la biopsia. Vimos que, cuando a nosotros nos parecía dudosa, el software te decía que es buena. Y con esto nos hubiéramos ahorrado hasta un 30% de las biopsias que hicimos y que el resultado era bueno”.

A pesar de que esto sea muy positivo, tiene sus problemas. “Con un modelo que te predice el riesgo que tienes que padecer cáncer en los próximos 5 años, el problema es cuando te da un riesgo alto. Si, basándote en esto, decides quitarte una mama y luego no hubieras tenido un cáncer, la repercusión es importante”.





La inteligencia artificial ha llegado para quedarse

Está claro que la inteligencia artificial es el futuro en muchos aspectos de nuestra vida, y el ámbito sanitario es uno de ellos, pero todavía hay que poner el foco en los aspectos legales y éticos: “Yo doy un diagnóstico y, si me equivoco, soy la responsable legal de ese diagnóstico, pero en el caso de la IA habrá que ver quién asume la responsabilidad. Además, aunque ya se está utilizando en algunos hospitales, para que esté en todos los de España quedan algunos años”. A pesar de esto, es una gran noticia saber que la ciencia y la tecnología avanza para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas.