La historia de Susana ante el cáncer de mama: “¿Me voy a morir? Me viene muy mal, tengo un hijo de dos años”

Susana tiene 47 años y es una de las muchas mujeres que puede contar que está curada, que ella superó el cáncer de mama. De aquel día que cambió su vida (cuando le comunicaron que tenía cáncer) han pasado nueve años. Entonces tenía 38 y era madre de un bebé de dos.





Aquel tumor lo detectó gracias a una autoexploración: “Después de tener el bebé me controlaba mucho el pecho porque había dado de mamar, lo controlaba en las duchas y en una de ellas noté un bulto un poquito extraño”.





Este fue su primer pensamiento al conocer la noticia: “Cada vez que iba a una consulta preguntaba si me iba a morir... que me venía muy mal, con un niño de dos años”. A pesar de todo, no se derrumbó: “Me decían que, dentro de todos los tipos de cáncer, el que me había tocado era el mejor porque tenía cura”.





DESPIDO

Para Susana, uno de los pilares de su vida era el trabajo, que le apasionaba, anto que, cuando a las puertas de la Navidad le detectaron la enfermedad, ella decidió no darse de baja, no quería dejar a sus compañeras solas ante la fuerte campaña de ventas navideñas que se avecinaba, y tampoco ante las rebajas. Así que pospuso la operación a finales de febrero. Tres días antes de entrar en quirófano, le comunicaron que estaba despedida.





Tras la operación, comenzó un duro proceso de recuperación: “Los tratamientos no son fáciles, no nos vamos a engañar”. “Aunque intentemos llevarlo lo mejor posible, no perdamos la ilusión ni las ganas de vivir, son momentos complicados porque estás muy agotada, quieres tener la vida que tenías antes y tienes que pararla durante un tiempo, pero por suerte solo es una pausa”, cuenta Susana en COPE.





UNA MUJER CURADA

Nueve años después, Susana es una mujer curada: “No trabajo, me concedieron una incapacidad por las secuelas de la enfermedad y las operaciones, me dediqué en cuerpo y alma a mi hijo y tengo una vida muy activa, hago mucho deporte”. Ella, además, es voluntaria en la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama.





Este miércoles, 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

