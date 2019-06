La 'versión canadiense' de la paella valenciana que está provocando la ira de las redes

No son pocas las ocasiones en las que salta la polémica porque los restaurantes extranjeros “mancillan” las recetas de los platos tradicionales de alguna región de España. Si no es por la tortilla de patatas, es por el 'pepito' o por los callos. Uno de los más recurrentes es la paella valenciana. Pero no solo hay que irse al extranjero, en muchas ocasiones el conflicto estalla dentro de nuestras propias fronteras. Sin embargo, en esta ocasión ha sido en Canadá, donde el restaurante The Red Apron ha publicado una oferta a través de un tweet que se ha hecho viral: más de 20 euros por un plato de 'paella española de gambas, chorizo, guisantes, pimientos rojos asados y tomates', todo ello en una imagen en la que apenas puede vislumbrarse el arroz.

Spanish Paella With Shrimp, Chorizo, Peas, Roasted Red Peppers & ‘Ingleside’ Tomatoes, Serves: 2 for $20.95, GF pic.twitter.com/DABBpGFUFP — The Red Apron (@FreshOnTheShelf) 30 de mayo de 2019

En La Tarde de COPE hemos hablado con Raúl Cob, chef del restaurante Cap i Casal que recuerda que “polémicas con la paella tenemos de manera recurrente”. De hecho, Jamie Oliver incendió las redes con su paella con chorizo que fue muy comentada. Cob ha trabajado en 4 países diferentes, entre los que se incluyen ciudades como Dubai o Detroit. “Te adaptas a los gustos de los consumidores, pero nunca he llegado a poner paella en una lata o a echarle chorizo. Aunque también es verdad que los valencianos son muy sensibles con la paella” reconoce el cocinero. Pero, antes de nada, hay que aclarar qué es una 'paella valenciana' cuando lo dicen los valencianos: “pollo, conejo y verduras, entonces cuando alguien dice que es con chorizo, nos sienta como una patada en el estómago” cuenta Cob.

“Yo ponía guisantes en estados unidos porque me pedían verde. Luego me llovían las críticas por twitter o instagram, pero hay que adaptarse. Espero que la gente nos entienda. Aun así, la paella es un plato universal y yo creo que va a ser la próxima pizza” asegura Raúl Cob. La receta tradicional, por tanto, quedaría así: pollo y conejo, a veces se puede poner pato, pero no siempre; luego de verduras se pone la bachoqueta (judia verde plana) el garrofó (judía blanca plana originaria de valencia), arroz, sofrito de tomate, pimiento y azafrán, en invierno se pone alcachofa y hay regiones de Valencia donde se pone pimiento rojo”.