Kate Middleton está en boca de todos. Y no es para menos, porque lleva meses sin dar señales "de vida" en todo este tiempo, desde que desde el Palacio de Buckingham anunciaran que la princesa de Gales se iba a someter a una cirugía abdominal de la que no iban a dar detalles.

Todo se habría quedado tranquilo, si no fuera porque, para el Día de la Madre británico, se publicó una foto de ella con sus hijos que daba claras señales de estar retocada.

Hasta ahí podría haber sido todo normal, si no fuera porque enseguida se detectaron fallos de edición que indicarían que la foto no es actual.

Como la preocupación por Kate Middleton no hacía sino crecer, la propia princesa se apresuró a decir que la había editado ella de manera amateur. Una explicación que no convenció prácticamente a nadie, y que ha hecho que los rumores y teorías sigan creciendo en torno a la "desaparición" de la futura reina.

ya estaba preparada para recibir un anuncio importante en las próximas horas. Desde entonces, los rumores se han sucedido y desde la Casa Real Británica no aclaran qué es lo que está pasando con la princesa . Tal es la estrategia de comunicación que están siguiendo, que las redes sociales han empezado a arder y a emitir bulos tales como que la BBC





¿Qué hay del supuesto anuncio dado a la BBC? Tiene que ver con Lady Di

Según varios portales en redes, la cadena británica estaba preparada ya para recibir un anuncio "importante" que afectaba a la Familia Real y que podría tratarse de alguna aclaración sobre el estado de salud de Carlos III o de Kate Middleton. Enseguida, miles de usuarios afirmaron que el perfil de la BBC se vestía de negro, y eso indicaría una muerte en alguno de los miembros.

Sin embargo, esto son noticias infundadas que nada tienen que ver con la realidad. Y es que, como confirmaba en La Tarde Eva Millán, corresponsal de COPE en Reino Unido, "no se espera ningún anuncio. Las cosas no funcionan así, si hay anuncios que hacer es con horas de antelación y no se entera todo el mundo" explicaba.

Dice que no existe tal anuncio, y que en caso de existir, se daría horas antes de hacerse público y a todos los medios. Además, explicaba que no, que en Reino Unido el tema de la "desaparición" de Kate Middleton no es algo en lo que profundicen, porque se está respetando mucho la privacidad de la princesa de Gales.





Y esto tiene que ver con Diana, porque "aprendieron la lección" después de acosarla y llevarla al extremo. "Ahora han aprendido la lección con Lady Di y ha habido mucho respeto. Aquí no se evalúa lo que está pasando, pero a raíz de esa cesión de publicar esa foto, es lo que abrió la caja de los truenos" explicaba la corresponsal.

La próxima aparición de Kate Middleton en público

Parece que ahora los medios ingleses están más interesados en lo que ocurre con Kate Middleton, sin embargo, intentan protegerla todo lo posible. Este mismo lunes, la publicación The Sun aseguraba que se había visto a la princesa de Gales de compras cerca de su casa, aunque no aportaban ninguna foto.

Parece ser, como explicaba Eva Millán, que esto es cierto, pero que se toman muy en serio su aparición. De hecho, se decía que ha estado en el colegio de sus hijos, y que lo normal es que "ahora comencemos a verla".

??La hipótesis oculta que manejan los medios ingleses sobre la desaparición de Kate Middleton: "La han liado" ?? https://t.co/1F44R0JYyA — COPE (@COPE) March 14, 2024

"No hay misterio de dónde está, no está desaparecida, y otra cosa es que ella ha expresado que su historial médico permanezca en privado, si lo quiere hacer público, será ella y bajo sus propios términos, probablemente en una de sus apariciones de trabajo" explicaba.

De hecho, cree que su próxima aparición será en el Domingo de Resurrección, aunque no será un acto oficial como tal, sino algo de carácter familiar.