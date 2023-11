Una abogada del Estado señala lo más preocupante del documento de la amnistía: "Muchas referencias"

El Congreso de los Diputados ha tenido una jornada intensa después de que se anunciara este lunes que el debate para investir a Pedro Sánchez el próximo miércoles y jueves. De esta forma, el Partido Socialista está en disposición de registrar la ley de Amnistía con el resto presidentes que van a apoyar al líder del PSOE.

Las respuestas no han tardado en producirse y Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha anunciado que el sindicato del partido, 'Solidaridad', va a convocar una huelga general el día 24 de noviembre en contra de la ley de Amnistía y que acudirán al Tribunal Supremo para querellarse contra el presidente del Gobierno en funciones.





¿Pero qué medidas tiene esta ley, ¿Cómo se justifica? Fernando de Haro, el codirector de'La Tarde' explicaba que "la exposición de motivos es larga y se argumenta que la Amnistía tiene apoyo en el derecho comparado, es decir, el derecho de otros países parecidos a España, está homologada en la Unión Europea y que el tribunal de justicia de la Unión Europea la considera como una figura pertinente y se añade además que es Constitucional".

La exposición de motivos

Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación ¿Hay derecho?, sobre la exposición de motivos, decía que "lo primero que llama la atención es la extensión, se habla mucho de derecho comparado, pero no de qué tipo de amnistía se ha dado. Es importante distinguir entre el concepto de amnistía en abstracto y el tipo de amnistía en concreto que se está regulando. Y lo que es llamativo que vaya siempre a lo muy poco concreto. Lo que me parece más interesante es la justificación de esta amnistía en concreto, y lo que sí veo es que lo más preocupante es que hay muchas referencias al relato independentista, Llega un momento que es un poco bipolar la exposición de motivos".

Por su parte, Verónica Ponte, magistrada, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, decía que "hay que recordar que no se trata de un conflicto político, sino de la comisión de actos que están tipificados en el código penal, entonces, conflicto que ha llegado al ámbito judicial, sin que lo buscara".

"El marco temporal no está claro"

Sobre la lectura del texto de la amnistía queda claro el perímetro de la amnistía, pero sobre los delitos relacionados con el terrorismo se menciona que están exentos de la amnistía los que ya están en sentencia firme, la duda es aquellos que no lo están, Verónica mencionaba que "la separación de poderes la debemos tener en cuenta todos los poderes del Estado". Elisa señalaba que cuando te vas al texto concreto de la ley, no me parece que esté tan acotado porque hay un período temporal, del 1 de enero de 2012, al 13 de noviembre de 2023, pero también es verdad que se habla de este artículo 1 siempre que no estén totalmente ejecutados, con lo cual el marco temporal no está claro".