Última hora sobre el caso de 'La Reina de la Coca': "300 kilos de cocaína y dos millones de euros en efectivo"

Este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio contra Ana Cameno, más conocida como 'Reina de la Coca'. La acusada ha negado ser narcotraficante y ha asegurado que han construido un personaje. Cameno, que no había declarado en el juicio, ha utilizado el turno de la última palabra para sus primeas manifestaciones y ha asegurado que el alias "reina de la coca" ha sido "un personaje que han construido".

"Cuando en 2011 me detuvieron por vez primera el jefe de grupo de la Policía Juan Luján me dijo que yo tenía que decir ciertas cosas pero le contesté que no era capaz de perjudicar a nadie y me amenazó con que iba a estar en prisión y durante seis años estuve intervenida y completamente escuchada sin poder comunicar con nadie", ha denunciado.





El caso de 'La Reina de la Coca' ha sido analizado este viernes en 'La Tarde', de la mano del colaborador y experto en temas de Interior y Sucesos, Pablo Muñoz. El Ministerio público pide 25 años de cárcel contra ella por delitos de tráfico, blanqueo y tenencia de armas. Por su parte, la Fiscalía pide también 21 años para José Manuel Mora Parra, su pareja, que se encuentra en busca y captura porque no ha comparecido en el juicio. A ambos se les acusa de una operación de venta de casi 100 kilos de cocaína.

El pasado de Ana Cameno, 'La Reina de la Coca'

Pablo Muñoz ha contado que fue detenida en el año 2014, cuando encontraron 45 kilos de cocaína, varios móviles y fajos de dinero en su domicilio. No obstante, anteriormente había estado encarcelada "por un asunto de mayor envergadura", ha contado el experto. Se trató de una "gran operación que hizo la Policía" y por la que todavía no ha sido juzgada. "Era una operación en la que había tres patas: los porteros de la noche en Madrid por un lado, los importadores de cocaína y la distribución. Esta mujer intervino en un laboratorio que estaba montando, el mayor laboratorio de cocaína de Europa y en su casa, detrás de una pared, encontraron 300 kilos cocaína y dos millones de euros en efectivo", ha contado el experto en Sucesos.





Ana Cameno es una "mujer interesante" por todo lo que hay a su alrededor, ya que se trata de "la mujer que más lejos ha llegado en el mundo del narcotráfico". La pregunta que cabe hacerse realmente es: ¿cómo es posible que una mujer, en el seno de una buena familia, haya acabado de este modo? "Es muy ambiciosa. Desde los 16 años quería una moto que valía un dineral", ha contado el experto. "Era de una familia con unas normas estrictas, una chica rebelde pero le gustaba el lujo. Empezó a traficar con hachís y decidió que con aquel dinero merecía la pena seguir, pero Burgos se le quedaba muy pequeño y empezó a trabajar en Madrid".

Otra historia curiosa de su vida fue el conflicto que tuvo con la 'Banda de Miami', para la que ella "distribuía la importación". Fue a raíz de su detención cuando ella adquirió "una deuda de cinco millones de euros con colombianos y eso provoca que una vez que sale en libertad necesita volver a las andadas para poder pagarla".