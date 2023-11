El economista Trías de Bes explica si son rentables las compras del Black Friday: Si realmente

Se acerca el Black Friday y comienza la época de mayor consumo del año. Lo habitual es que sea el cuarto viernes de noviembre, luego le sigue el Cyber Monday y después la campaña de Navidad. Un 20% de los españoles pedirá un crédito para financiar las compras. Los bancos lo saben y ya están ofreciendo préstamos a clientes seleccionados para incentivar la venta y el uso de tarjetas de crédito.

Los españoles gastarán una media de 284 euros solo en la campaña de Black Friday, un 35% más que el año pasado, aunque algunos gastarán bastante más. Especialmente la Generación X, los nacidos entre 1965 y 1980, que son los más consumistas en estas fechas. De media, de aquí a enero, habremos gastado unos 727 euros por persona. Todo cuesta más, así que debemos preparar el bolsillo.

Por eso, algunos deciden tirar de crédito para poder llegar al nivel de gasto habitual. Principalmente, gastamos en ropa y tecnología, un 71%, un 59% en bares y restaurantes, un 55% en comida y un 39% en productos cosméticos.

¿Es una buena práctica pedir un crédito para las compras del Black Friday?

Uno de cada 5 españoles recurrirá a un crédito para poder hacer las compras en este Black Friday. El economista y escritor Fernando Trías de Bes, explicaba en 'La Tarde' que "me parece una pasada, estoy en desacuerdo y no recuerdo endeudarse en el Black Friday para compras puras que son de consumo porque principalmente los préstamos surgen para comprar cosas que suelen ser bienes de inversión que se van a tener que pagar durante muchos años. Los créditos están pensados para bienes que no puedes desembolsar con el efectivo, vas a necesitar unos años. Los créditos al consumo es un dinero que lo más lógico es esperar con sensatez a tenerlo".

Audio

Las entidades bancarias están al tanto y aprovechan para lanzar campañas de créditos. Algunos ofertan desde ahora y hasta el 30 de noviembre préstamos al 4,85% TAE. Las ofertas de Black Friday suelen ser un buen reclamo y cuando hacemos compras pequeñas no pensamos que estamos pagando intereses por ellas, Trías de Bes recomendaba que las personas que pierdan la cabeza con esta fecha que empiecen "a mirar en meses anteriores cuánto valía el producto porque te lo puedes encontrar en un par de meses al mismo precio otra vez. ¿El interés que se paga compensa al descuento de la oportunidad? Es algo que no realizamos nunca".

Según el estudio de Mil anuncios, el 64% de los consumidores venderán productos “tech” de forma previa con la intención de conseguir dinero e invertirlo en otro aparato tecnológico, reflejando así el interés de los españoles por este sector. En definitiva, esta es la época del año en la que los españoles realizan su mayor consumo y en las que las marcas tratan de atraer el mayor número de clientes.