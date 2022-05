El teletrabajo o el uso del transporte público: las últimas propuestas del Gobierno para ahorrar energía

Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica, ha anunciado que se está trabajando en un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito de la Administración General del Estado y que llevará consigo una serie de recomendaciones que van desde usar transporte público, intentar la vuelta al teletrabajo, la regulación de termostatos y una reducción de la velocidad máxima de 120 a 110 km/h en carretera.

Esta última medida que aprobó el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, con un resultado de ahorro de 450 millones de euros entre los meses de marzo y junio. La previsión fue que, en caso de haberse hecho todo el año, esa cifra hubiera alcanzado 1.300 millones de euros.

Sobre este asunto han hablado en 'La Tarde'. Para Lorenzo Silva, escritor y colaborador del programa, considera que el problema reside en los hogares, que tienen una importante ineficiencia energética y la mala costumbre de una sociedad que dice tener conciencia medioambiental pero no lo demuestra. En relación a las viviendas, el mal aislamiento con el que cuentan, sin el equipamiento adecuado provoca que no se ahorre lo suficiente. Una serie de errores que en caso de intervenirse provocaría un ahorro a las familias españolas de 3.000 millones de euros.

Ignacio Martiles es especialista en energía, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Sociedad Española de Física. Este experto ha reincidido en la mala calidad del aislamiento de las ventanas, de las puertas que no cierran bien y de los calefactores que no son lo suficientemente eficientes.









Además, va un poco más allá y espera que aquellos que dan recomendaciones hayan hecho algún tipo de simulación. El ejemplo lo expone acerca de los cambios de hora que se realiza cada año. Algo que según ha podido descubrir, es un sin sentido y considera que estas recomendaciones "van por la misma dirección".

Jaime González Molina, director del Club Europeo de automovilistas, reconoce que no tiene registrado el ahorro que podría tener lugar si se disminuye la velocidad máxima en carretera. Pero sí puede hablar de ahorro a través de los cursos que realizan de conducción eficiente. Para González Molina, lo que deben cambiarse son las costumbres en la conducción "no apurando marchas, no pasar por todas y cada una de ellas, y no acelerar hasta llegar al semáforo".

En relación al uso de la gasolina, Ignacio Martiles considera que es insignificante para él la cantidad de barriles que se dicen que podría ahorrarse con la bajada de la velocidad máxima permitida. Expone otras medidas más estrictas y que pueden ser más efectivas como la conducción según el número de matrícula que tenga el vehículo, siendo par o impar.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Para él, las recomendaciones solo se pueden considerar útiles e interesantes si "pasan a ser de obligado cumplimiento". Y finaliza criticando que ha pillado el toro a la situación, porque para él la hoja de ruta en la electricidad es clarísima: "Transitemos hacia energías renovables ya". Martiles comenta que cada año se gasta entre 35.000 y 40.000 millones de euros en importación de combustibles.

Una cifra que podría ser menor a su juicio, por un lado con la instalación de molinos y placas fotovoltaicas. Y que con fondos como el de Next Generation, utilizar los "maravillosos programas" para poder almacenar el hidrógeno verde que en estos momentos no es posible el almacenaje de esta energía. Para él, este tipo de fuerza cuando se utiliza no emite gases de efecto invernadero. De esta manera, para Martiles, "se mata dos pájaros de un tiro, si hay voluntad".