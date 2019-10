"La Tarde" de COPE desvela las claves del éxito de la Educación en Finlandia

El sistema educativo finlandés está considerado uno de los mejores del mundo, especialmente por sus buenos resultados en el Informe PISA que publica la OCDE cada tres años. Este éxito provoca que toda la comunidad educativa europea, incluida España, fije sus miradas en él. Pero, ¿por qué su fórmula funciona? ¿Qué factores han llevado al país nórdico a liderar todas las estadísticas?

Para responder a esta pregunta, el equipo de "La Tarde" se ha desplazado hasta Finlandia para visitar un colegio bilingüe de finés y castellano y observar cómo se forman los niños. En esta escuela no hay vallas o muros que separen el barrio del colegio. Algo muy habitual en los centros finlandeses, puesto que se ensalza la relación entre el barrio y el colegio.

En su visita, Fernando de Haro entrevista al subdirector del centro. "Los colegios son bastante independientes, pero tenemos dos instituciones que nos dicen lo que tenemos que hacer: el Ministerio de Educación - que nos da las líneas generales - y la ciudad - que es la que da el prespuesto a la escuela. En lo que tenemos independencia es en cómo organizamos nuestro día a día y lo que hacemos en el colegio", señala el docente al presentador de "La Tarde". Para él, uno de los puntos fuertes del sistema es que todos los colegios siguen el mismo programa educativo o currículum. "Todos enseñamos lo mismo", reslata. Además, los alumnos reciben apoyo y soporte de todas las maneras, los profesores tienen un grado de formación muy elevado y el sistema es robusto y bien construido.

El equipo de "La Tarde" lo comprueba. La profesora de español y de música tiene un máximo de catorce alumnos por clase. Y ella misma asegura que es un número alto para la media de las aulas finlandesas. Durante la clase, hacen música con una ensaladera y un tenedor.

Marc lleva diez años dando clases en Finlandia. Él nos descubre que la educación obligatoria no empieza en Finlandia hasta los siete años. "Según las investigaciones, es la edad ideal de un alumno para que vengan a la escuela, se sienten en la silla y atiendan concentrados la explicación del profesor", explica. El programa educativo está vacío de contenidos y el objetivo es trabajar a través de habilidades. Aunque matiza: "No es verdad que Finlandia haya eliminado las asignaturas. Existen, pero no tenemos un contenidos marcados. El curriculum dice que ya no tienes que enseñar la tabla de multiplicar, pero sí aplicamos habilidades para que se aprenda de otra manera", señala.

Para Marc, hay tres factores que pueden ayudar a entender el éxito del sistema educativo finlandés. "Aquí la gente se comporta de diferente manera. El tiempo también ayuda, puesto que los niños prefieren estar dentro que en el patio pasando frío. Y entre clase y clase siempre hay un descanso de 15 minutos", resume.