La subida de sueldos no da para combatir la inflación: la clave está en controlar nuestra 'inflación personal'

2,78% es el porcentaje de lo que han subido los sueldos de media en este pasado 2022. Según datos del Ministerio de Trabajo, los sueldos bajo convenio colectivo el pasado año, que afectan a nueve millones de trabajadores españoles, crecieron solamente eso.

Si nos fijamos en el dato de inflación medio del pasado año fue de un 8,4%, con lo que las cuentas no cuadran. Esto significa que los salarios suben tres veces menos que los precios. Es el mayor desfase desde el año 2008.

La verdad es que no es algo nuevo, ya notamos en nuestro bolsillo que el salario no da para tanto como antes. Pero este dato corrobora lo que nos temíamos, esa pérdida de poder adquisitivo. Somos un 6% más pobres y así empezamos este 2023 con la cuesta de enero en su punto álgido. Estas cifras auguran, por un lado, una durísima negociación colectiva, pero también nos plantea muchas preguntas a nivel personal.

Esa sensación que tenemos desde hace unos meses de que no nos llega el sueldo es una realidad. "Toca combatir personalmente la inflación, igual que cuando cambatíamos la covid, como si fuera un virus", apunta en 'La Tarde' nuestro economista de cabecera, Fernando Trías de Bes. "Cuando se produce una pérdida de poder adquisitivo, de prácticamente 6 puntos sobre tu salario, no te queda otra que actuar tú". El economista considera que tendremos que paliar las efectos de la situación actual con las diferentes armas que tenemos en nuestra economía familiar, como es la 'inflación personal'.

¿Qué es la inflación personal?

Para acercarnos a este concepto de inflación personal, Trías de Bes pone el símil de un comercial que tiene que llegar a unos objetivos de venta y en base a ello cobrará su sueldo variable. En este caso, hay que alcanzar 6 puntos de recuperación de poder adquisitivo. La clave es "intentar que mi pérdida no sea de 6 puntos, que solo sea de 4 o 3", a eso es lo que llama el economista inflación personal.

"La inflación que da el Instituto Nacional de Estadística es el IPC, el promedio de los precios, explica el economista. Se calcula lo que las familias suelen gastar en alimentación, ropa, calzado y demás, se toman muestras de precios de cada uno de ellos y su evolución, y todo ello da una media. Ahora bien, la cesta de la compra de cada hogar no es igual, y puede que no coincida con la de esta media. Por esta razón, Trías de Bes aconseja componer nuestra cesta de la compra particular para palir la inflación.

¿Cómo se construye esta cesta? "Hay que fijarse en el desglose del IPC, en cuánto ha aumentado la alimentación, o las bebidas", indica Trías de Bes, que recomienda también visitar la web del INE, donde se pueden ver por partidas cuánto ha aumentado la inflación. Después de esto, es importante "revisar en qué se me va a mi el dinero, y partir de ahí, calcular qué posibles cambios puedo hacer". Por ejemplo, si el mayor aumento de gasto personal ha sido en combustible, se puede optar varios días a la semana por el transporte público en lugar del coche.

Un cambio de hábitos puede ser clave en nuestra economía familiar

"Si recompongo mi cesta, puedo reducir mi inflación personal, pero voy a tener que cambiar cosas". Quizás sea un ejercicio que quizás no hemos hecho en años, pero con esta situación tan poco favorable para nuestro bolsillo puede ser bastante útil. La clave, según Fernando Trías de Bes, es "configurar una cesta de la compra que esté menos afectada por las partidas que más han subido en inflación".

Es posible que tengamos que sacrificar un poco la comodidad a la que nos hemos acostumbrado estos años: "Todo cambio de hábitos genera incomodidad". Probablemente tengamos que agrupar compras para sacar mejores precios, o dedicar un poco de tiempo a las ofertas del mes. "Vamos a tener que ir arañando de puntito en puntito para recuperar nuestro poder adquisitivo".

En definitiva, habrá que tirar un poco de "economía de guerra" ante una situación atípica y difícil como esta, y recurrir a unas formas de comprar y consumir distintas para paliar el golpe en nuestros bolsillos. Cualquier pequeño gesto suma.