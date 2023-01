“Es curioso”: La sospecha de Jorge Alcalde sobre la fecha del fin de las mascarillas en el transporte público

Pilar Cisneros y el colaborador Jorge Alcalde han tratado los temas científicos más relevantes del día, como cada jueves en 'La Tarde'. Sin ninguna duda, el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de las mascarillas en el transporte público ha sido una de las noticias del día.

El próximo 8 de febrero se pondrá fin a la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Es una gran noticia, cualquiera se alegra al escucharla, pero Jorge Alcalde ha querido ir más allá y entender el porqué: "Llega en un momento curioso. Para mis entendederas es inexplicable, no sé por qué es el 8 de febrero y no es el 7 o el 10".

Pilar Cisneros ha planteado una posibilidad muy ocurrente: "Quizás porque a Fernando Simón le preguntaron este miércoles y dijo que se quitarían en una semana o dos, muy en su estilo". De ser así, el epidemiólogo tendría razón según sus últimas declaraciones, para sorpresa de muchos.





¿Por qué ha elegido el Gobierno este momento según Jorge Alcalde?

Tras analizar todas las posibilidades, ha llegado a una conclusión: "En este casi sí que ha acertado, cosa que no es muy habitual en él. La Comisión de Alertas no se ha reunido, la Comisión Interterritorial de Salud debería reunirse antes de que el Consejo de Ministros lo anuncie a bombo y platillo. No coincide con el pico de enfermedades respiratorias que es a final del mes de marzo, ni coincide con el descenso de la curva que se produjo antes, y poco tiene que ver con la apertura de la frontera con China. Se produce quizás teniendo en cuenta que mañana la OMS se reúne para debatir si se elimina la alerta global sanitaria de la Covid o se mantiene. Sería una pareja que se eliminase y en España todavía tuviésemos mascarillas en el transporte público".

La venta de pastillas para reducir el colesterol, las conocidas estatinas, ha subido en un 50% en la última década. En 2021 se consumieron 134 dosis por cada 1.000 habitantes y día.

Hay que ver si realmente está aumentando el número de personas que padecen colesterol de manera patológica, si se están haciendo más análisis que nunca. ¿Se están tomando estatinas de manera adecuada y prescrita? ¿Se usan para otras cosas?

José Abellán, es cardiólogo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena y ha pasado por los micrófnos de 'La Tarde': “Lo que pasa es que precisamente, debido a la asociación de que un colesterol elevado aumenta el riesgo de sufrir un infarto, hay muchos estudios que dicen que reducirlo baja las posibilidades de sufrirlo. Así, cada vez tenemos más claro que en algunos casos dar estatina baja la probabilidad de sufrir un infarto, pero cada vez hay más prescripción hasta llegar a números muy grandes”.