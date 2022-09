¿La solución de la conciliación es un horario escolar de 7h a 19h?

Se cumple una semana del regreso del curso escolar, aunque en algunos puntos de España llevan más tiempo y surge el mismo problema de los primeros días de colegio: la conciliación laboral. Muchos padres se ven obligados a pedir permiso a sus empresas para poder llevar los niños al colegio o a recogerlos porque nadie más puede. Ahí es cuando los abuelos u otros familiares y cuidadores salen al rescate de muchos padres, pero no todos tienen esa ayuda. Entonces, surge una pregunta, ¿debería el colegio de tener horario laboral de 7 de la mañana a 7 de la tarde? Es decir, tener a los niños 60 horas en el colegio, cuando solo podrían ver a sus padres por la noche. Es una propuesta que se ha comentado entre los partidos representantes de la Comunidad de Madrid, pero que perfectamente podría extrapolarse para toda España.

Nos hemos acercado a los colegios y muchos padres nos explican que es demasiado tener a los hijos en el colegio tantísimas horas: "No me gusta, porque al final los perjudicados son los niños. Los que se tienen que adaptar son las empresas, no los niños a las condiciones laborales. Para eso no tengas niños", afirma Daniel, un padre joven que no está a favor de esta posible medida. Otros, como Antonio, creen que es una solución para muchos padres: "Es algo que para algunos les podría interesar".