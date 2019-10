Solo tengo cinco minutos: Sinacio analiza la sentencia

Empieza una nueva semana de la mano de Sinacio. Hoy nos ha preparado un reportaje que promete ser un tiro. Es muy posible que se haga viral, pero….. parece que todo el mundo habla hoy de lo mismo. Así que, Sinacio se pondrá su traje de reportero, y consultará a pie de calle a los oyentes. ¿De qué querrán nuestros oyentes que hable hoy Sinacio? Del tema del día, o de su reportaje especial. Pues hay unanimidad. Hay que hablar de la sentencia.

Así que Sinacio, nos dará su particular visión sobre la misma. Y ojo, nos traerá un audio de hace más de 47 años donde dos populares cantantes de la época ya pronostican en qué va a terminar todo esto del “Proceso”

¡¡¡No te lo pierdas!!!

¿Qué quieres que te diga? Tenía preparado un reportaje maravilloso sobre el proceso de conservación del melocotón en almíbar, pero para hoy…no se… se me queda un poco insustancial…

El caso es que como todo el mundo está hablando de la sentencia durante todo el día he supuesto que nuestros oyentes querrían oír otras cosas y lo que he hecho ha sido salir a la calle para preguntar.

Estamos al servicio de los oyentes así que en SOLO TENGO CINCO MINUTOS, hoy vamos a hablar de melocotones.

Perdón, perdón, es que como era lo que tenía preparado para hoy, se me ha colado sin querer.

Después de leer los 500 folios de la sentencia parece que, por unanimidad, cada uno de los acusados han sido declarados culpables. Y lo curioso del caso es que el que parecía mas culpable sigue en Bélgica.

Tan libre está, que ha colgado un tweet nada mas conocerse la sentencia.

Un tweet en el que decía: “100 años de prisión en total es una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado”

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.