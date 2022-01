Sheila: “Al día siguiente de aceptar la donación el corazón de mi hijo latía en otro niño”

Hace un año Sheila sufrió un duro accidente de coche que le dejó tetrapléjica. Sin embargo, el golpe más duro no fue ese. Si no el del fallecimiento de Gorka, su hijo mayor de tan solo ocho años. “Seguimos con tratamiento psicológico para ayudarnos a a asimilar todo lo que nos ha pasado”. Se lo dice a Fernando de Haro con voz calmada y tranquila. La de haber asimilado la tragedia.

“A los cuatro días del accidente los médicos me comunicaron que Gorka no reaccionaba al intentar desenchufar las máquinas que lo mantenían con vida. Es en ese momento cuando tienes que tomar la decisión de si donar sus órganos o no”. Cuando su marido le plantea esa opción Sheila aún continua en la UCI y en un primer momento se niega a la donación: “En ese momento yo aún no soy consciente de que ha fallecido, no quería que le tocaran”. Fe más tarde, con el paso del tiempo cuando se dieron cuenta de que su desgracia ya no tenía solución y que lo único que les quedaba era poder ayudar a alguien. “Al día siguiente de aceptar la donación nos comunicaron que su corazón latía en otro niño”, en ese momento Sheila no pudo contenerse las lágrimas. Eran de alegría por un lado por haber podido ayudar a otra familia, pero también de duelo por la ausencia de su hijo.

Su historia es la de una mujer que tiene la fuerza suficiente como para asumir la mayor tragedia que pueda sufrir una madre y que tiene la suficiente empatía para ayudar a otras familias que sí tengan opción de ver vivir a sus pequeños.