Ser hijo único como la norma en España: "Lo más bonito de la gente que tiene hermanos es el vínculo"

Tener hermanos se ha convertido en la excepción en lugar de la norma en España. Es la consecuencia de la tendencia a la baja en la natalidad que comenzó en 2008. Ahora mismo tres de cada 10 españoles crecen siendo hijos únicos. ¿Por qué? Pues hay varios motivos, por ejemplo, económicos, la vida está cada vez más cara. Pero uno de los más importantes es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Se atrasa cada vez más el momento de ser madre. Hace 10 años la media para tener hijos era entre los 25 y los 30 años. Ahora se sitúa en los 33 años.

Todos los que tenemos hermanos hemos crecido teniendo que aprender a compartir y rodeados de alguien de nuestra misma edad. Esto para los expertos es fundamental. De hecho, según el psicólogo Juan de Haro hay que crecer rodeados de niños de nuestra edad.

Siempre se dice que ser hijo único hace que seas más mimado, pero es algo que también desmienten los expertos: “Ser hijo en sí, no marca, lo que te marca es la educación que te den tus padres”

Uno de los riesgos de ser hijo único según los expertos es que normalmente centran toda la atención de los padres, y esto puede ser contraproducente porque puede transmitir inseguridad a los niños o incluso les hace vivir bajo la presión de las expectativas que la familia ha depositado sobre ellos.

Todo esto es lo que dicen los expertos sobre el impacto de ser hijo único. Pero claro ¿qué opinan los hijos únicos de no tener hermanos? Susana, tiene 29 años y forma parte las 5.175.200 familias con un sólo hijo en España: "He tenido la suerte de tener primos y tener una relación casi de hermanos".

También ha asegurado que no le encuentra ninguna ventaja a ser hija única. "Creo que lo más bonito de la gente que tiene hermanos es ese vínculo".

Una caída de un 28% en los últimos 10 años

Además, ha desmentido el mito de que ser hija única le ha convertido en más mimada, un no en su casa siempre ha sido un no, y apoya la teoría del experto de que la educación es lo que nos convierte en las personas que somos. "Nunca me han mimado. Por muchas pataletas que daba, siempre me decían que no".

Lo que queda claro es que ser hijo único, no tiene por qué tener un impacto en nuestra persona, no es un problema, pero según la educación que nos den si puede tener más riesgos.

Lo que sí es un problema y también un riesgo para la sociedad es que cada vez hay menos familias con varios hijos y que cada vez nacen menos bebes en España. Lo que es un problema es la baja natalidad en España, que ha caído en más de un 28% en los últimos 10 años. Y que cada año sigue y sigue cayendo. El año pasado nacieron 4.000 bebes menos que en 2020, y la tendencia es que este año, 2022 volvamos a marcar un nuevo mínimo histórico de nacimientos.