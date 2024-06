¿Sabes cómo hablar con tus hijos de pornografía?

En La Tarde nos hemos adentrado en una charla para padres en un colegio, donde los participantes buscan consejos para gestionar el acceso cada vez más temprano de sus hijos a la pornografía. Según el último Informe COPE, la edad de inicio se sitúa entre los 8 y los 11 años, y 7 de cada 10 adolescentes la consumen regularmente. Ante estos alarmantes datos, los padres quieren aprender a comunicarse con sus hijos para evitar que esta exposición tan temprana deje secuelas en su salud.

En este coloquio, sorprenden, a la vez que asustan, los testimonios de algunos de estos padres. Es el caso de Libby, madre de 3 hijos, que asegura que en el círculo social de su hijo de 11 años la pornografía está más que normalizada: “Hay compañeros suyos que ya lo han visto e incluso han dado descripciones gráficas. A él le ha impactado mucho porque no tiene esas cosas en la cabeza”.

Fernando Muñoz Montesinos, psicólogo de la asociación Dale Una Vuelta, y tutor de esta charla, advierte que los padres no son conscientes de lo habitual que es el consumo de pornografía entre los menores: “Hay un estudio que muestra que, en 2023, el 78,33% de las chicas y el 97,3% de los chicos menores de 18 años han consumido pornografia. Si le preguntamos a los padres, lo que perciben es que tan solo el 13,2% de sus hijos y el 6,9% de sus hijas ve pornografia”.

Mari Ángeles, asistente a la charla y madre de un niño y una niña de 9 y 10 años respectivamente, confiesa su preocupación ante el momento en el que sus hijos entren en contacto con la pornografía: “Creo que los valores que ahora mismo se tienen no son los adecuados, y tienen un acceso muy precoz a todo tipo de contenidos que no son adecuados para unas edades y que no van a entender, y que además pueden confundir con que eso es una sexualidad normal”.

Mereces, compañera de Libby y Mari Ángeles, se quedó petrificada al saber que sus hijos no solo habían visto pornografía, si no que lo consideraban algo de la etapa escolar: “Mi hijo me dijo: ‘Anda que no hace, eso es de primaria’”. Piedad, madre de tres hijos de 29, 20 y 16 años, se ha planteado este problema por primera vez con su hijo menor, y quiso comprobar cómo de fácil es acceder a estos contenidos en internet: “Entré en la web, me preguntó si tenía más de 18 años, dije que sí, y pude entrar”.

Fernando Muñoz Montesinos explica a estos padres que la pornografía “está muy normalizada, y te lo venden como algo bueno, que toca hacerlo y es ‘de mayores’”, y da algunos consejos para detectar señales este consumo precoz que están directamente relacionadas con el comportamiento y la salud mental: “Encontramos un lenguaje sexualizado, alteraciones en los ritmos del sueño, dependencia de la tecnología, uso de dispositivos en lugares privados, conductas sexuales inapropiadas, bajo rendimiento escolar, cambios en el estado de ánimo, el aislamiento y las mentiras”. Ante esta realidad, el psicólogo recomienda no obviar la educación sexual de los hijos, estar siempre disponible para una conversación sin prejuicios, y explicar que la pornografía no es, en ningún caso, un manual de instrucciones para las relaciones sexoafectivas.