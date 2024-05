Robert Kaplan: “Se puede progresar en bastantes países sin democracia”

Robert Kaplan, periodista, analista político, escritor y viajero estadounidense, ha publicado ‘El telar del tiempo’, un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años en el Gran Oriente, desde el Mediterráneo hasta China.

Kaplan encuentra la explicación a la relación entre las regiones de un territorio tan amplio en un aspecto histórico común, la inestabilidad política: “Los regímenes de los que hablo están luchando por la estabilidad tratando de encontrar un camino intermedio entre la anarquía en un extremo y la tiranía en el otro. Es precisamente esa lucha por encontrar un camino intermedio lo que une a esta zona”.

El periodista pone fecha al comienzo de esta etapa convulsa en el Gran Oriente, que tras la caída del Imperio Otomano se dividió creando tensiones entre pueblos que hasta entonces habían convivido: “Cuando los otomanos gobernaban desde Argelia hasta Irán no había batallas terrestres por quién poseía qué, porque todos debían lealtad al Sultán en Constantinopla. Fue con el colapso del Imperio Otomano cuando todos esos problemas pasaron a un primer plano, como los israelíes contra los palestinos, los judíos contra árabes o los kurdos contra árabes en Mesopotamia…”.

Sin embargo, Kaplan incide en que con el paso de los años el concepto de imperio no ha desaparecido, ni mucho menos, si no que se mantienen la intención y la forma bajo otros nombres, y además está presente en tanto en Asia como en Europa: “Si nos fijamos en quién tiene el proyecto de imperio más impresionante actualmente en Oriente Medio es Irán. Irán tiene fuerzas indirectas hasta el Mediterráneo, el suroeste de Arabia, etc. Es un imperio en todo menos en el nombre. Lo mismo ocurre con el Imperio chino que trata de reconquistar Taiwán, el imperio ruso que trata de recuperar Ucrania”.

El autor de ‘El telar del tiempo’ achaca a la globalización, y la falta de adaptación a ella de algunos grupos de población, el auge de movimientos populistas: “No podemos asumir que la globalización es sólo superficial, porque está desgarrando los países desde dentro. La razón por la que hay un movimiento populista en Europa, en tantos lugares, es porque partes significativas de la población en Hungría, Francia y otros lugares simplemente no aceptan la globalización”.

En ese mismo sentido, pone de relieve la insistencia de Occidente por implantar un modelo democrático en regiones en las que no tendría por qué ser lo ideal: “Se puede progresar en bastantes países sin democracia. Los estados del Golfo Árabe y Arabia Saudí están bien gobernados. Proporcionan buenos estilos de vida a su población. El Gobierno, los emires, sultanes y reyes proporcionan una administración muy eficiente. Este es un ejemplo de buen Gobierno sin democracia”.