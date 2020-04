Ricard Camarena: "No me gustaría volver a empezar"

El pasado 13 de marzo, Ricard Camarena, junto a su amigo Quique Dacosta, anunciaba el cierre temporal de todos sus restaurantes en España por “responsabilidad social”. Se adelantaba 24 horas al decreto oficial del Estado de Alarma.

"Cuando cerramos pensamos, ingenuos, que iba a durar una semana", ha confesado Camarena en La Tarde de COPE.

Hoy, 45 días después, sus restaurantes siguen cerrados, tanto el que lleva su nombre en Valencia, con 2 Estrellas Michelín, como los demás en los que vuelca sus inquietudes y sus distintas facetas como chef.

Son muchos días, en los que seguro que ha estado pensando en el futuro, en cómo y cuándo va a poder abrir sus locales de nuevo al público. "Hay que hacer un trabajo de aceptación, porque no está en nuestra mano para que cambie. No me gustaría volver a empezar", ha indicado el también Premio Nacional de Gastronomía.

Sin duda, el sector hostelero es uno de los que ven con más incertidumbre la salida de esta crisis del coronavirus. "No sé como se hará, esperemos que barbaridades como lo de poner mamparas o controles de temperatura no. No hay más riesgo que vayas con tu pareja al restaurante que a ir al supermercado", ha matizado el Ricard Camarena en La Tarde de COPE.

"Ahora hay que ser valientes para estar quietos. Necesitamos el contexto adecuado para abrir”, ha dicho Ricard Camarena a Pilar Cisneros, a lo que ha remarcado “no podemos volver a la carga como si no hubiese pasado nada. Hay que volver con seguridad, de los trabajadores y a nivel económico".

Ante esta situación, lo último es quedarse parado y Camarena tampoco está quieto. El próximo 2 de mayo junto a tu colaborador, Toni Misiano, van a repartir gratuitamente 500 kilos de alcachofas entre las poblaciones valencianas de Albalat dels Sorells y Barx para que, las personas que lo deseen, cocinen con él en tiempo real.