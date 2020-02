¿Cuántos currículums dirías que has enviado a lo largo de tu vida? Seguro que han sido cientos, o incluso miles. ¿Y cuántos de esos currículums han tenido respuesta? Pocos ¿verdad? Quizá por eso la siguiente historia nos ha llamado tanto la atención.

En Barcelona, el director de una startup, una empresa emergente, se ha dedicado a contestar personalmente a los candidatos que no han pasado el proceso de selección. Se buscaba un perfil de analista de datos. La empresa utiliza el big data para automatizar los precios de los productos que una empresa tiene en stock. Así la empresa puede gestionar mejor su catálogo incrementando sus beneficios

En esa contestación no sólo les ha explicado los motivos por los que no han sido elegidos, sino que también les ha dicho qué cosas positivas ha llamado la atención de su currículum para que lo mantengan. Hoy en día, seguramente lo habrás comprobado por ti mismo, lo más normal es que las empresas no suelan contestar a aquellos candidatos que no cumplen los requisitos o que lo hagan con una plantilla predefinida. Carlos Fenollosa es el CEO y fundador de Optiums Price, y es quien se ha tomado la molestia de contestar personalmente a los que enviaron su currículum. Una de ellas le llamó por teléfono para darle las gracias y muchas le han contestado por correo. Una forma de actuar poco habitual pero que los candidatos agradecen enormemente y esque recibir un no de esa forma se hace mucho más llevadero. No es consuelo pero ayuda y mucho, así lo han asegurado. Si quieres enterarte de como trabaja este CEO escucha la entrevista tan interesante qu ehemo srealizado en La Tarde de COPE.