Un reputado vacunólogo dibuja un escenario futuro ante el aumento de contagios: "Tenemos que ser conscientes"

Igual tú que me estás oyendo estás con síntomas de covid, o asintomático. Hay quien está en la segunda o la tercera vuelta del coronavirus. Y si no has dado positivo, seguro que conoces a alguien que sí. Ya se trabaja para renovar las vacunas contra el coronavirus y hacer frente a las nuevas variantes. Es lo que acaba de anunciar la Agencia Europea del Medicamento. La incidencia está en 1.042 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a hablar con Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología sobre esta cuestión.

El experto dice que las vacunas que tenemos puestas sí sirven aunque "las nuevas variantes tienen mayor escape vacunal. Tenemos que tener claro que nos interesa eliminar la cara terrible de la covid y para esto las vacunas actuales siguen valiendo".









Si se adaptan, tendremos "un nivel de protección frente a las subvariantes que circulan mucho más elevado y una posibilidad de modular el peso de la pandemia. Es importante que tenemos que ser consciente de que este virus ha venido para quedarse. No va a desaparecer ni se va a diluir. Por eso hay que quitarle esa carga terrible a la covid".

De seguir con la incidencia acumulada, explica García Rojas, habrá "mayor posibilidad de que aparezcan menos casos graves que requieran hospitalización. Con las nuevas variantes y las nuevas vacunas conseguiremos modular la incidencia".

El covid se va a quedar con nosotros. Eso significa que "tenemos que ser conscientes que hay que proteger a los más vulnerables y esto posiblemente nos lleve a un escenario futuro en el que los vulnerables necesiten vacunarse cada año". Además, añadía que "el coronavirus tiene una letalidad mucho superior a la de la gripe. No conviene asociar la covid a la gripe".

"Ya están las vacunas frente a las nuevas subvariantes"

¿Cuánto tiempo se tarda en actualizar unas vacunas como las que tenemos? "No se tarda mucho tiempo. De hecho, ya están las vacunas frente a las nuevas subvariantes. La EMA va a iniciar el proceso de autorización de las mismas porque ya no es complicado adaptarlas".

Tenemos subvariantes de ómicron y esto se traduce en que "este escenario de aparición de variantes conviviremos durante muchísimo tiempo pero afortunadamente hay que tener una cosa clara. En este perfil de virus la capacidad de aparición de variantes es potente pero menos virulenta. Las mutaciones obedecen al deseo del virus de seguir vivo y presente".

En este momento, García Rojas plantea (ante el incremento de contagios) las siguientes recomendaciones: "Todavía quedan muchas personas que no se han puesto la tercera dosis y esto significa que no están bien vacunados. Por lo tanto, la primera imagen que trasladaría a la ciudadanía es que por favor, acuda a ponerse la tercera dosis. Eso es importantísimo más en estos momentos". Y luego, hay otro asunto que le parece importante, utilizar la mascarilla en interiores para aquella población vulnerable. "Que no duden las personas, que se la pongan. Somos personas que convivimos con vulnerables. También en ese espacio debemos tener la mascarilla puesta", decía el experto en 'La Tarde'.