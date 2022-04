El relato de Javier y Carlos, dos españoles que han ayudado a cientos de personas a huir de la guerra

Día 57 de la invasión rusa a Ucrania y pasada las 9 de la mañana, Rusia ha anunciado que ha conseguido tomar Mariúpol. Es lo que ha asegura Putin aunque nadie más lo ha reconocido. Lo que sí es cierto es que Rusia ha destrozado por completo la ciudad. En esa acería y planta siderúrgica están aproximadamente 3.500 personas. Es una de las mayores plantas metalúrgicas de Europa. Mariúpol está al este del país, en el Donbás. En esta zona hay unos siete españoles de los que no se sabe nada y tratan de localizarlos Javier y Carlos, dos españoles que se coordinan para los que se han quedado atrapados en el país.

Lorenzo Silva, escritor y columnista, ha reflexionado sobre Mariúpol y el ejemplo de coraje que dan los defensores de la ciudad. "Atrincherados en esa acería que se va a convertir en un lugar de resistencia épica. Y hay quién dice que deberían rendir ya, lo dicen con mucha facilidad y hay que recordarles que lo que han hecho los rusos con los ucranianos es desde reportarlos hasta asesinarlos".









Además, añadía que "la resistencia es el estímulo del pueblo frente a alguien que quiere simplemente aniquilarlo. En todo caso a los rusos parece que les importa mucho lanzar el mensaje de que han acabado con la resistencia de Mariúpol. Y ya veremos".

"HAY MUCHA GENTE QUE SE HA QUEDADO SIN POSIBILIDAD DE SALIR"

En 'La Tarde' hemos hablado con Javier y Carlos. Dos héroes que han compartido mucho en los últimos días y lo que continúan haciendo. Han conseguido sacar a más de 400 personas de Ucrania y a muchos españoles. "En los últimos dieciséis días no tenemos comunicaciones con españoles por la zona de Mariúpol. No hemos podido contactar con ellos. Y también nos preocupan los ucranianos que reclaman nuestra ayuda que también tienen derecho a vivir una vida normal", cuenta Javier.

Carlos ha contado cómo han puesto en marcha esa red de ayuda desinteresada y el nacimiento de su ONG llamada 'Help to Ucrania" con una gran operatividad. "Lo hemos hecho gracias a los contactos que teníamos en el país tras mucho tiempo trabajando allí. La voluntad de los ucranianos de ayudarse unos a otros y nuestras ganas de ayudarles hizo que surgiera esta cadena de solidaridad". Ambos no se conocían, ha sido cosa del destino. "Nos conocimos el 27 de febrero en un chat de españoles en Ucrania y me doy cuenta que hay mucha gente que se ha quedado sin posibilidad de salir", asegura Javier.

Así, empiezan a trabajar. La guardia territorial (los civiles que luchan) les ayudan a sacar a las personas del país. "Tienen funciones de control de carreteras, búsqueda de infiltrados, son gente como nosotros. Gente que antes trabajaba en una oficina y ahora por estas terribles circunstancias ha decidido ayudar al país", cuenta Carlos.

Entre los dos intentan hacer un plan de evacuación de las personas que precisan su ayuda en estas terribles circunstancias. Españoles y ucranianos. Juan Antonio es una de las historias que más les ha impresionado, un padre de familia que decidió buscar a sus hijos a Kiev. Ha explicado Carlos que "decidió coger un avión y cuando iba a entrar en Ucrania le brindamos la opción de que no lo hiciera. Pusimos en marcha los contactos que teníamos dentro del país para que su familia se fuese a Polonia ni él asumiese más riesgo. Todo salió muy bien y no hay nada más satisfactorio que eso".

Muchas historias que les han llegado muy de cerca y por las que arriesgan para hacerles escapar de la regla. Sean españoles o ucranianos.

