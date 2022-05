El reclamo de los supermercados para bajar el IVA de los productos básicos: "No podemos hacerlo solos"

Los supermercados han iniciado una batalla para tratar de rebajar el IVA de los alimentos y productos básicos con el único fin de contrarrestar la subida de los precios. Es posible que a lo largo del último año te hayas dado cuenta que el coste de la vida se ha incrementado y el escenario que hemos observado los últimos meses no nos deja tampoco demasiadas esperanzas de que esto pueda mejorar.

Según un estudio, los precios comenzaron a subir desde enero hasta el mes de marzo. Hasta ese período, el precio de los alimentos aumentó hasta un 18%... Harina, leche o arroz. Incluso las marcas blancas de los supermercados subieron el precio. A día de hoy, los supermercados tienen dos tipos de IVA: el tipo reducido, del 10%, y el súperreducido, del 4% y para todos aquellos de primera necesidad, como pueden ser los huevos, la fruta, verduras, pan e incluso legumbres. A la hora de ir al supermercado, todos hacemos cuentas porque nos damos cuenta de que el dinero cada vez vale menos y la cesta de la compra es cada vez más pequeña, todo ello por le mismo precio con el que antes nos podíamos permitir comprar más productos.

Ignacio García Magarzo es director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), ha estado en 'La Tarde' para dar algunas claves sobre el reclamo de los supermercados. "El dato más fiable es el del IPC de alimentación, que explica que después de casi dos años con los precios prácticamente planos, en septiembre del año pasado se notó una subida del precio de los alimentos, que en estos dos o tres últimos meses han sido importantes, algunos las llaman históricas".

Magarzo ha contado que, la primera idea que hay que matizar es que España "es un gran productor, fabricante y tiene una gran distribución". Por ese motivo, nuestro país ha sido capaz de mantener unos precios "extraordinariamente estables". Algunos, incluso, "demasiado bajos", lo cual nos ha colocado como uno de los países con los precios más bajos de toda la Unión Europea. "Lo importante es entender que lo que está ocurriendo ahora es coyuntural y ya se sabe por qué", ha agregado.

"Desde el año pasado empezaron a subir los carburantes, luego la energía eléctrica desde verano y algunas materias primas", ha explicado. Magarzo tiene claro que es "una tormenta a la que estamos haciendo frente la misma cadena agroalimentaria, que mantuvo los precios muy bajos hace años y garantizó el suministro durante el confinamiento". Por ese motivo, el director general de ASEDAS ha reclamado en 'La Tarde' una rebaja del IVA. "Esto no lo podemos hacer solos. El Gobierno tiene una responsabilidad también y es una medida de choque rápida". Eso sí, ha dicho que de bajarse, será de forma temporal y se notará, especialmente, "en los precios que pagan los consumidores". La idea sería la de llevar el tipo súperreducido "a los mas afectados por esta crisis". No obstante, no ha querido pronunciarse sobre los productos que podrían tener este tipo de IVA, ya que eso "sería discriminar unos sectores frente a otros".