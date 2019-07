Reclaman mantener y extender a otras comunidades autónomas el impuesto a las bebidas azucaradas

La obesidad y el sobrepeso, sobre todo en el caso de los niños. Un 28% de niños y adolescentes españoles padece sobrepeso u obesidad. Se trata de un problema que afecta a los jóvenes de todo el mundo. Esta información la recoge un informe de la ONU y es una situación que preocupa a la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias (SESPAS). Ayer, esta entidad reclamaba mantener el impuesto a las bebidas azucaradas que se puso en Cataluña y además, extenderlo a otras comunidades autónomas de España.

En la Tarde en COPE, ha estado el catedrático de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y Vocal de la SESPAS, Ildefonso Hernández. ''No solo mantenemos que no se elimine en Cataluña, sino que además reclamamos que se imponga en toda España porque también lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay suficientes pruebas científicas que asocian el consumo de bebidas azucaradas, no solo con la obesidad, sino también con otros problemas de salud como el cáncer. Son motivos suficientes para crear entornos saludables y se ha demostrado, que una de las herramientas más poderosas que tiene la salud pública en el mundo es el utilizar las normas. Y las normas pueden ser una forma de ganancia en salud y de bienestar social'', afirma el catedrático.

''La Salud Pública hace evaluaciones continuas de cuáles son las intervenciones más efectivas y hace unas evaluaciones exhaustivas de los acuerdos voluntarios para reducir los contenidos con las industrias y hace evaluaciones de las intervenciones educativas. Ojalá con estas medidas se pudiera corregir, se ha demostrado sistemáticamente que no son suficientes, como tampoco lo era con el tabaco y la contaminación. Los impuestos tienen sentido social, porque hay que pagar las externalidades, es decir, los efectos negativos de los consumos. Si no lo hacemos así, esos consumos dañan al conjunto de la sociedad, y la sociedad de alguna manera se tiene que resarcir'', explicaba Ildefonso a la Tarde en COPE.

''Existen suficientes evaluaciones de como los impuestos, por ejemplo en Australia, también han contribuido a que sea uno de los países en los que menos se fuma en el mundo. Y ha conseguido evitar tragedias humanas''. El director de la revista QUO, Jorge Alcalde apuntaba que ''existe un 10% de reducción de consumo de bebidas azucaradas en aquellos países donde se ha establecido esta tasa. Algunos países como Dinamarca, que la ha vuelto a quitar porque no ha sido suficientemente eficaz'', explicaba Jorge.

''Llevamos en la Salud Pública probando con la llamada educación sanitaria, que es una forma muy débil de actuar, llevamos actuando decenios. Y no es una cuestión nueva y sabemos que esas medidas hay que ayudarlas de otras formas. Cuando hablamos de un 10% en estos temas, estamos hablando de unos impactos en términos de salud espectaculares'', concluía el doctor