La razón por la que no deberías ver series ni escuchar audios a más velocidad: así puede perjudicarte

"Este ritmo nos supera". Así lo dijo un personaje de la famosa serie de televisión Mrs. Maisel allá por los años 50 - 60. Y no se equivoca, pues cada vez notamos más la rapidez a la que va el mundo. No hay más que ver, o mejor, escuchar las notas de voz que nos mandamos a través de Whatsapp, las cuales podemos acelerar para que no se nos hagan tan largas.

Esta nueva manera de consumir el mundo tiene por nombre 'speed watching' o "mirar con velocidad". Ahora bien, ¿qué dice esta nueva tendencia sobre nosotros? ¿Cómo afecta a nuestro cerebro? A estas dudas nos ha contestado en 'La Tarde'Sylvie Pérez, psicopedagoga y profesora de laUniversidad Oberta de Cataluña.





¿Por qué hacemos esto?

Parece que esta moda "no deja de ser una respuesta adaptativa", la cual solemos buscar porque "pensamos que así ganamos minutos", explicaba a Pilar Cisneros. Pero ni ella misma sabe si un acto así puede no acabar convirtiéndose en un hábito. Y es que no solo lo hacemos con los audios, también a nivel audiovisual, lo que afecta directamente al cerebro.

Todo "responde a procesos, a un patrón de respuesta ansiosa", por lo que si nos acostumbramos cada vez más a una "atención sostenida", el tiempo que aguantamos para cualquier acción va disminuyendo. Esto nos ocurre porque nos hemos vuelto impacientes y enseguida queremos pasar de una cosa a otra y tiene sus consecuencias en otros ámbitos.





Algunos pueden ser psicológicos como, por ejemplo, el estrés o la fatiga mental, ya que hay estudios que lo están empezando a demostrar. En definitiva, si todo lo hacemos así, es probable que "comamos a gran velocidad o nos pase en el propio coche". ¿Por qué? "Porque solamente disfrutamos del producto, no del proceso, lo que nos agota", apuntaba Pérez.

¿Cómo podemos evitar que está practica se convierta en un hábito?

Pero, ¿existe alguna solución? ¿Es demasiado tarde? El primer paso, tal y como apunta la psicopedagoga, es "darnos cuenta de la paradoja en la que estamos metidos". De esta manera podremos ver a quién le ahorramos un beneficio. Y es que si por ejemplo tenemos que hacer algo mañana y es a gran velocidad, "¿en qué invertimos el tiempo que hemos ganado?"

Es por ello por lo que debemos "intentar convertirlo en algo puntual" para que "no nos coma de esta manera", finalizaba Sylvie Pérez en COPE.