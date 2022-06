Raquel, exmujer de un condenado por yihadismo que abandonó la cárcel hace una semana: "Nos quedamos helados"

Raquel se enamoró hace más de 20 años del hombre de su vida. Con Nabil Benazzou, marroquí con nacionalidad española, se casó, tuvo dos hijos y fue feliz. Pero un día todo cambió. Nabil se radicalizó hasta llegar a pertenecer a la Brigada Al-Andalus que reclutaba terroristas para varias facciones de Al Qaeda. Desde entonces su vida ha sido y sigue siendo una pesadilla.

Fue detenido en junio del año 2014 y fue condenado a ocho años de cárcel. Estaba previsto que saliera de prisión ese jueves, 16 de junio. No obstante, para sorpresa de su exmujer, hoy no era el día, sino que abandonó la prisión el pasado lunes. Raquel ha asegurado en 'La Tarde' que se enteraron a través de la prensa. "Querían saber cómo estábamos", ha asegurado. "Me quedé sin aliento", ha agregado. La exmujer de Nabil ha agregado que los medios que habían contactado con ella habían confirmado que salía de la cárcel y nadie les había avisado. "Nos estábamos preparando para esa fecha y nos quedamos helados", ha asegurado. "Los chicos están destrozados por completo", ha agregado.

La exmujer de Nabil ha apuntado, además, que desde que salió del centro penitenciario A Lama, en Pontevedra, no han sabido nada de él pero, eso sí, que no solo salía Nabil, sino también tres hombres más pertenecientes a la célula terrorista. "Tenían conexiones en toda Europa y en la sentencia se les condena también a seis años de libertad vigilada", ha asegurado en los micrófonos de COPE. Algo que, todavía, no saben en qué consiste.

La vida de Raquel ha quedado marcada por este suceso, que por el hecho de haber estado casada con un yihadista está viendo graves limitaciones en su día a día. De hecho, Raquel ha contado que en el año 2020 les quitaron la protección de la que disponían. El caso de Raquel se convirtió el primero en España en el que la Justicia debía decidir si retiraba o no la patria potestad del condenado por terrorismo.