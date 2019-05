'Efecto mirón': ¿por qué nos despierta curiosidad un accidente?

La situación se repite constantemente. Un accidente genera un atasco kilométrico de coches por la reducción de los carriles disponibles. De repente, un policía alemán echa una bronca tremenda a los conductores que se paran a contemplar lo que está pasando. Les dice literalmente: “¿Quieres ver el cadáver? ¿No? Entonces ¿por qué haces fotos? Si quieres verlo, ven a decirle hola… ¿No quieres? Ahora tendrás que pagar una multa de 128,50 euros por tomar fotos de un accidente. ¡Qué vergüenza!” A otro le dice: “Míralo. Viene de Hungría como tú”. La bronca sigue mientras los camioneros se mueren de la vergüenza.

En Alemania han llamado “héroe” a este oficial por poner un poco de sensatez en una situación que cada vez se ve más a menudo. Se produce un accidente fatal en la carretera y los conductores se paran a mirar, causando atascos, dificultando el rescate y, además, haciendo fotos de un accidente mortal. ¿Curiosidad, interés, morbo? ¿Qué nos lleva a pararnos cuando se produce un accidente? Y, sobre todo, ¿en qué puede estar pensando alguien para hacer una foto de un accidente mortal?

'Do you want to see dead people? Come with me.'



This German police officer is being called a hero for shaming drivers who filmed the scene of a fatal Autobahn crash. pic.twitter.com/CNvM7TIPM5