Qué le pasa en realidad a tu bebé cuando llora de forma aguda: la ciencia descubre el significado del llanto

El Hospital Clíncic de Barcelona ha logrado clasificar los diferentes llantos de los bebés recién nacidos a partir de datos de la acústica, del comportamiento y de patrones neurofisiológicos. Es decir, han logrado descifrar qué significa cada llanto. “La idea era que todos tenemos la experiencia de que los profesionales que vemos muchos recién nacidos o los padres aprenden a identificar y saber qué les pasa cuando lloran, pero a nosotros lo que nos interesaba es cómo se correlaciona los parámetros biológicos se asocian con situaciones patológicos”.

Así lo explicaba en La Tarde Óscar García-Algar, jefe del Servicio de Neonatología del Clínic y autor del estudio, que ha recogido parámetros de 38 bebés recién nacidos sanos. “Hemos estudiado sanos y ahora publicaremos los resultados de los que tienen patologías”, aclara a Pilar Cisneros.









Qué le pasa al bebé cuando llora agudo



Según explica García-Algar, el estudio lo que se hace es monitorizar y esperar que se produzca el llanto y se identifica la causa. “Mientras están monitorizados hay un registro del encefalograma, la saturación cerebral de oxígeno, registro auditivo... Encuentras biomarcadores y su correlato clínico, que es lo más importante”. Así, por ejemplo, si el lloro por hambre es constante, rítmico, de corta duración, intenso y ruidoso, pero no agudo. De la misma forma, el llanto de angustia tiene pocas pausas, es errático y más agudo.









Un estudio en el que no sólo han trabajado expertos, si no también la Inteligencia Artificial: “Lo que hace es analizar cuando hay datos muy numerosos, y necesitas trabajar estos datos con la Inteligencia Artificial”, subraya en COPE el propio autor del estudio.





Patrones comunes en los llantos



Como aclara en La Tarde García-Algar, hay un patrón básico a todos los llantos que se pueden identificar: “Lo que puede haber son patrones en el sentido de que, si un recién nacido llora por una causa como el dolor, por ejemplo, la forma de llorar es muy parecida y las variables en la monitorización son muy similares”. Una similitud que abarca llantos de bebés de diferentes partes del mundo.









No obstante, matiza el autor del informe a Jorge Alcalde, divulgador científico, que no se trata de adivinar inmediatamente por qué llora el bebé, como ocurría en un capítulo de la serie de televisión Los Simpson:“Lo que puede hacer el sistema de registro es identificar la característica del llano, que se correlaciona con hambre o dolor, pero no es sencillo de hacer. Lo importante es ver si estos patrones de llanto, luego los podemos identificar y usarlos para monitorizar el bienestar del recién nacido”.