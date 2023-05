Lo que te pasa inconscientemente cuando visitas un nuevo país y no te das cuenta: "Te sientes ridículo"

Seguro que alguna vez te ha pasado: te vas de viaje, disfrutas de la nueva cultura, comes la comida típica y conoces a gente nueva. Hasta ahí todo bien, si no fuera porque, cuando te quieres dar cuenta, estás utilizando las expresiones y el acento de ese país y de sus gentes. No te das cuenta tú, pero sí los que están a tu alrededor.

No solo te pasa a ti, porque a personajes como Aitana, Shakira o el expresidente, José María Aznar, han imitado inconscientemente el acento de otro lugar olvidándose del suyo propio. ¿Por qué pasa esto? Pues mira, te lo explicamos en La Tarde y se trata de un fenómeno que se llama convergencia lingüística.

No le pasa a todo el mundo, pero si te sientes identificado, es porque tienes buen oído y eres más proclive a que este fenómeno te ocurra. Elena Herráiz es divulgadora lingüística, aunque en su canal de YouTube la conocerás por Linguriosa, en el que acumula más de 450.000 suscriptores. Ella nos explicaba que este fenómeno ocurre por dos razones distintas: una es voluntaria y otra involuntaria.

En expresiones y en forma de hablar

Como bien nos aseguraba, eso de que imitemos el acento del lugar al que vamos es algo que ocurre de forma normal, pero suele ser de forma voluntaria, "por adaptación, para demostrar a la otra persona que soy como tú" explicaba.

"No solo cambias el acento, también el léxico. Por ejemplo, puedes cambiar la expresión que utilizamos nosotros 'yo qué sé' por la venezolana 'qué sé yo'" explicaba. "Es para mejorar la comprensión y evitar problemas" señalaba Elena Herráiz.

Eso sí, de forma involuntaria, también podemos imitar un acento, aunque no te des cuenta de que lo estás haciendo. "Se da cuando estás en contacto mucho tiempo con una forma de hablar y te sale solo, no lo haces queriendo" explica.

También hay un fenómeno que te puede pasar por el que imitas otro acento, pero que se da con muy poca frecuencia: el síndrome del acento extranjero. "Se da tras haber sufrido algún traumatismo, te despiertas hablando una lengua que no es la tuya o con otro acento, pasa a veces con un problema del sistema nervioso" contaba.

No suele pasar, pero es posible que, si llevas mucho tiempo viviendo en un sitio, se te haya pegado ese acento y no puedas volver atrás. Dice Pilar Cisneros que a ella le pasa, aunque a veces "te sientes ridículo".

Algo que pasa, sobre todo, cuando te mueves por distintas comunidades autónomas y empiezas a incorporar giros o palabras propias del lugar en el que estás. Eso sí, para ella, es importante saber que no hay un español neutro, sino que todos tenemos una variedad distinta que incluye regionalismos y expresiones propias.

Lo que sí que se está dando en los últimos tiempos es un fenómeno que se llama "nivelación dialectal" que pasa cuando estás en contacto con distintas personas a través de Internet que son de diferentes lugares, y buscáis expresiones en común para entenderos. "Es una variedad de gente joven que usa internet que consumen mismos contenidos, las dos variedades están cambiando hacian una forma común" explicaba.