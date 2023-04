El primer sonido del día de Carlos Herrera: la mofa del acento andaluz y de la Virgen del Rocío en TV3

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las encuestas que se publican esta mañana en la prensa.

"Ya saben ustedes que estamos en precampaña para las elecciones el 28 de mayo y que cada uno está en lo suyo. Hay encuestas que dibujan dos escenarios: uno en el que el PSOE recupera algo de terreno y otras en las que la izquierda va perdiendo fuelle. Las encuestas son fotografías del día en concreto en el que se hace y de aquí a las elecciones queda mucha tela por cortar y mucho dinero por gastar por parte del gobierno. La mayoría de las encuestas señalan que Sánchez pierde votos por los dos lados", destaca Carlos Herrera.

Por el lado de los suyos "hacia la abstención" o "hacia el centro-derecha" y por el otro "hacia la plataforma de Sumar que el mismo ha lanzado para ver si da la puntilla a Podemos", explica. "Ya veremos porque con lo que hay queda un aroma de que podría realizarse una coalición a día de hoy PP y Vox más o menos y que Sánchez depende de los ríos de Unidas Podemos y de los planes de Yolanda Díaz", reflexiona Carlos Herrera. El presentador también quiso poner el centro de atención sobre un debate que se ha abierto.

Xenofobia en Cataluña

"Ese par de malparidos graciosos, oficiales del régimen, se mofan del acento andaluz, de la Virgen del Rocío, etcétera: ¿Por qué imitáis el acento andaluz? ¿Por qué no imitáis el acento de vuestra p*** madre?", reflexiona. "No había la intención de un gag cómico, esto no era la intención de hacer humor. Es un clásico en el supremacismo catalán, estos son profesionales de odio, estos dos tíos que si pudieran meterían a los andaluces en un campo de concentración y de lo que se trata es de que se produzcan estas reacciones y estas cosas porque esto en el ámbito de la xenofobia de los generadores de odio. Esto le da muchos puntos a estos individuos a la degradación de este par de bufones", finaliza.