¿En qué estado están los votos por correo a 48 horas de que finalice el plazo?

375.000 personas las que están avisadas para ir a recoger su documentación a su oficina de Correos más cercana. Esa es la cifra que manejan los sindicatos sobre los votos por correo para el próximo 23 de julio. 375.000 personas que deberán recoger su documentación si quieren votar antes de que acabe el plazo el próximo día 20 de julio a las 00:00 horas. Además, unas 47.000 papeletas estaban en reparto hasta este martes y unos 375.000 sobres han sido depositados en las oficinas de Correos porque no había nadie en los domicilios para recogerlos. Así lo ha asegurado hoy en 'La Tarde' Regino Martín Barco, responsable del sector postal de CC.OO.

No obstante, los sindicatos se quejan de la falta de transparencia: "Hemos tenido una reunión sindical hace un momento y pensábamos que Correos nos iba a contar las cuentas, pero no son cuentas, son cuentos". En este sentido, Martín se ha quejado de recibir "información sesgada" y ha lamentado que "ni los medios, ni los sindicatos, ni los ciudadanos saben cómo está". A continuación, ha dado algunas claves para saber qué hacer en el caso de no haber recibido el aviso. En el caso de recibir una notificación, la persona deberá ir a la oficina con el aviso. Allí tendrá que recoger la documentación y en esa misma oficina podrá emitir su voto.

¿Qué ocurre si no me encuentro en mi domicilio, pero he pedido que me envíen la documentación a una oficina de Correos en particular? Martín Barco ha asegurado que se puede reexpedir. "Hay que decir a la oficina de destino que lo reexpidan allí. Hay que decirlo, porque si no la gente no lo sabe".

Seguidamente, ha protestado: "Le molesta al presidente del Gobierno y al de Correos, pero cuando se convoca esto, nosotros anunciamos que iba a haber dos millones y medio de solicitudes de votos como mínimo". Además, ha agregado que ya por aquel entonces pidieron "poner los medios, engrasar el sistema del correo público". A su juicio, "no se ha hecho bien ni se ha gestionado bien, es manifiestamente mejorable".

En 'La Tarde' también hemos hablado con José, cartero en Almadén (Ciudad Real), quien ha asegurado que si hay mucha carga de trabajo, pero no tanto como esperaban. "Si no están en casa, se tiene en cuenta la segundo día. Se reparte el segundo día en segunda notificación y se le deja un escrito debajo de a puerta advirtiendo que tienen su voto en Correos".

"Se nota muchísimo más, el doble o quizás el triple", ha agregado.