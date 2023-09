¿Qué dice la Constitución sobre los montajes eróticos con Inteligencia Artificial como el de Almendralejo?

El caso de las fotografías manipuladas con Inteligencia Artificial de niñas desnudas de entre 12 y 16 años de Almendralejo ha llevado la alarma a todos los rincones de España. Ahora todos somos conscientes de que cualquiera de nosotros puede ser víctima de una acción similar que arruine nuestra imagen, honor y buen nombre, solo con que alguien decida hacer uso de una aplicación informática gratuita y sencilla de utilizar.

Varios de los autores de la manipulación de las imágenes de las jóvenes de la localidad pacense ya están identificados y son menores, como sus víctimas, que de momento ascienden a 23 aunque pueden llegar a la treintena. Por ahora hay siete denuncias formalizadas ante la Policía pero se espera que a lo largo de estos días ese número aumente.

El periodista de ABC especializado en sucesos, Pablo Muñoz, explicaba en 'La Tarde' que para este trabajo se "requiere su tiempo, porque para que sean eficaces los perjudicados deben aportar toda la información posible: desde luego la fotografía de su hija, pero también si se ha producido alguna otra circunstancia como acoso, o petición de dinero, o burlas en público por parte de alguien".

Identificación de los autores

Identificar quiénes son los autores es cuestión de poco tiempo, el periodista afirmaba que "todos se conocen en Almendralejo y las madres tienen plena constancia de quiénes han sido los autores. De hecho, una madre fue ante ella a disculparse, acompañada de una hija que era víctima".

Ha habido chantajes con dinero y también hay que tener en cuenta el tema del bullying. Cualquier niño, a través de la Inteligencia Artificial puede cometer un acto como este. Pablo Muñoz explicaba que "las familias de los autores y colegios tienen un papel fundamental que abarcar en este tema".

Encaje penal

Uno de los problemas que hay es cómo encajar penalmente estos hechos. El periodista señalaba que "hay que ver la edad de los autores, no es lo mismo que tengan 16 ó 17 o 15 años o menos. Además, en el Código Penal no está tipificado ni contemplado este tipo de actos en los que se usa la inteligencia artificial. Es verdad que se usa su cara, pero el cuerpo no es el suyo".