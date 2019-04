Un proyecto en Lleida junta a personas sin hogar con perros abandonados

Todos los miércoles, personas que han estado en la calle, personas sin hogar o que, afortunadamente, están saliendo de esta situación acuden al Centro de Compañía de Animales de Lleida con el objetivo de cuidar a los perros abandonados hasta que alguien los adopte. Esta iniciativa pretende que estas personas se inicien en un trabajo o en algo que les guste y mejoren su situación personal y también emocional.

Alba Marqués, técnico de inclusión del Ayuntamiento de Lleida e impulsora de este proyecto ha estado en 'La Tarde ' para contar más detalles de esta iniciativa: “Estaba trabajando como educadora en este área y los animales me encantan. A través de un estudio desarrolle un plan de inclusión teniendo en cuenta a los perros. En el Ayuntamiento encantó y tiramos para delante”.

También ha recalcado lo positivo que es apoyar en los perros: “El perro es el facilitador del camino para llegar a otras cosas. Es una herramienta muy importante para conseguir un bienestar emocional”.

David Fernández es una de las personas que ha participado en este proyecto, y ha explicado cómo fue la experiencia: “Es una cosa que repetiría de nuevo. Coges mucho cariño a los perros y cuando no están los echas mucho de menos”.

José Manuel es otro de los participantes y también ha contado su experiencia en 'La Tarde' “No me lo pensé ni dos veces. Siempre me han encantado y son muy fieles. Me ha venido muy bien participar en este programa”.

La responsable de este proyecto ha destacado lo importante que son, ahora, los perros para todos los participantes. Incluso alguno se ha planteado trabajar paseando perros. Este es otro de los objetivos del programa, fomentar la creatividad y el trabajo en equipo de todas las personas que forman parte de esta iniciativa para superar, de la mejor manera posible, su anterior situación personal.