Prohibido abrazar al árbol centenario de San Lorenzo del Escorial

Parece que está cada vez más de moda, por lo que se mueve por las redes sociales. Incluso la ciencia asegura que tiene beneficios para la salud: es anti-estrés, también ayuda a la concentración o disipa los dolores de cabeza. Pero aunque para nosotros sea beneficioso, para algunos árboles no lo es tanto. ¿A que esto no lo habías pensado?

Francisco Felipe Figueroa es técnico forestal de ARBA, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, nos ha confesado que él si que, alguna vez, ha abrazado árboles, pero resalta que: “hay cariños que matan”, y esto, es lo que está pasando con la moda de abrazar este castaño centenario. Francisco explica que el principal problema es que al pisar mucha gente el entorno del árbol, las raíces de ese suelo “no se oxigenan bien, no respiran bien y empiezan a sufrir”. Esta situación ha hecho que el ayuntamiento tome medidas, con las que evitar que se debilite este ejemplar centenario. Como este castaño, son muchos los ejemplares que tenemos en España con los que se ha tenido que tomar medidas, incluso más extremas. La solución: “quiéreme pero no tanto” y el consejo de Francisco Felipe Figueroa: “animaría a quién quiera abrazar un árbol, que no deje de hacerlo, siempre que sea un árbol que no tenga mayor problema”.