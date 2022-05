Investigadores aconsejan más conservas en cristal y menos en lata para evitar problemas cognitivos

El grupo de investigación de Oncología Básica y Clínica del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ha encontrado relación directa entre niveles altos de Bisfenol A en niños de 9 a 11 años y problemas de pensamiento y comportamiento evidenciados en su adolescencia (16-17 años), siendo este uno de los constituyentes del plástico 'policarbonato' usado en algunos envases alimentarios (vasos, las pajitas, platos, pero también encontramos Bisfenol A en los teléfonos móviles, el ratón del ordenador, en los auriculares...).

El Bisfenol Aes una sustancia química que se utiliza principalmente en combinación con otras sustancias para fabricar plásticos y resinas como con las que se fabrican las latas de las conservas.

En 'La Tarde' de COPE, el doctor Nicolás Olea, investigador responsable del Grupo de Oncología Médico y Clínica del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, añadía a los anteriores objetos y envases que contienen grandes cantidades de Bisfenol A a "las garrafas de agua que tiene lo peor que tiene el plástico que es su reutilización o el recubrimiento interior de las latas de conserva que impide que el metal distribuya el líquido. Eso es un riesgo, hace años ya dijimos que era un riesgo, ahora sabemos que es real", asevera el investigador.

Para poder realizar este estudio, este grupo de científicos granadinos ha analizado los cambios biológicos que se producen en los adolescentes, los llamados 'biomarcadores de efecto', como consecuencia de la exposición a diferentes agentes externos en edades tempranas, los llamados 'biomarcadores de exposición'.

Para ello se ha hecho un seguimiento durante años "a 3.600 niños sanos de madres sanas y cada año se ha contactado con ellos para ver cómo eran sus deposiciones" explica el doctor Olea. "Su orina ha servido para comprobar la presencia del Bisfenol A y cómo aparece a los 17 años y su relación con problemas de pensamiento, de concentración, que son los principales efectos de estos compuestos que afectan al comportamiento".

25 años de investigación que confirman la sospecha

Los biomarcadores utilizados para el análisis de las alteraciones del comportamiento de los adolescentes fueron el nivel de Bisfenol A presente en la orina, y el Factor Neurotrófico del Cerebro, en sangre, para identificar su efecto en el desarrollo neuroconductual de los chicos. A través de una encuesta, los padres respondieron sobre el comportamiento de sus hijos.

Tras más de 25 años estudiandolo, el equipo de investigadores con el doctor Nicolás Olea a la cabeza ha demostrado cómo el Bisfenol A, conocido disruptor endocrino (diseñado como estrógeno sintético en 1936 que está presente en muchos de los utensilios plásticos que forman parte de nuestro día a día)-, ejerce modificaciones epigenéticas (alteración de la metilación del ADN) que afectan al comportamiento humano, además de otros efectos adversos sobre la reproducción, el sistema inmunitario, el metabolismo o el aumento del riego de cánceres dependientes de las hormonas.

"Ahora que se ha bajado la dosis permitida en los productos de Bisfenol A para toda la población, y si lo has prohibido para los niños, ¿no te das cuenta que hay mujeres que pueden estar embarazadas?" se pregunta el investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada que pide a los ingenieros que "diseñen algo que no sea perjudicial, pero no están por la labor. La alternativa al Bisfenol A, los primos, no se puede ser caer de la sartén al fuego, están advertidos" Por ello pide que "mientras no lo hayan suprimido de las latas tomemos las conservas en cristal".

El investigador nos recuerda además que "el calor y el tiempo son los grandes difusores del Bisfenol A, su mejor imagen es el biberón antiguo que nunca se rompía. Ahora ya no tenemos sospechas, ahora ya sabemos que es un riesgo, una realidad".

El equipo multidisciplinar que ha realizado este estudio está integrado por médicos clínicos, fisioterapeutas, biólogos, químicos y ambientalistas que unen sus esfuerzos en el estudio de las causas ambientales de enfermedades comunes y en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades tumorales.





