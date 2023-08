¿Es posible evitar la picadura de una garrapata? La clave: "mirar bien"

Estamos en plena ola de calor en toda España y ese calor, unido a la escasez de agua, favorece la aparición de plagas de insectos. Las autoridades sanitarias advierten que las garrapatas se están extendiendo de manera masiva en toda la Península. Cataluña es una de las comunidades más afectadas. En sus municipios se han realizado actuaciones de control. El gran número de garrapatas detectadas ha provocado que se tuvieran que cerrar lugares para realizar labores de desbrozamiento y fumigaciones.

Se están dando diferentes plagas de garrapatas por varios motivos. Uno de ellos es el aumento de los conejos y jabalís, los principales hospedadores de garrapatas. Estos animales pueden llevar de 200 a 300, y en el día pueden moverse unos 40 kilómetros. Los perros y gatos domésticos no se libran de que las garrapatas se adhieran al cuerpo. Pero, a las personas también se nos pueden pegar y provocarnos enfermedades leves y graves. Y es que las condiciones climáticas, como los otoños e inviernos más cortos y cálidos, favorecen la supervivencia de este tipo de ácaros. Estos casos, en ocasiones, suceden sin que nos demos cuenta. En un momento determinado una persona empieza a sentir síntomas malos porque no se encuentra bien y no sabe de qué son. Y lo más difícil es determinar que la verdadera culpable es una garrapata.

Luis Miguel Corral, tuvo una garrapata en su cuerpo cuando era pequeño. Le provocó fiebres durante varias semanas hasta que dieron con el problema. Él tenía 10 años y como no sabían cuál era el motivo, llegaron a pensar que había bebía agua de una fuente que no fuera potable y afirma que llegó a tener hasta 40 de fiebre. Decidieron ir al médico y le vio una costra entre la espalda, el cuello y el hombro. Y así fue como detectaron que tenía una garrapata. Luis comentaba que le dijeron que si le hubiera pillado un órgano se hubiera quedado “en el sitio, todavía tengo la cicatriz que es muy parecida a la vacuna que tenían nuestros abuelos en el brazo”.

Existen muchas especies de garrapatas, y algunas de ellas son transmisoras de enfermedades. Pueden transmitir virus y enfermedades como la de Lyme, una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada.

El doctor Mariano Bueno aconseja que cuando padezcas síntomas (fiebre, fatigas, dolor muscular) y hayas estado en ambientes con riesgos de que te pique una garrapata “lo mejor es mirar por el pelo, la ropa y acudir al médico”.

Estos insectos pueden estar en cualquier lugar, la ciudad, el campo, etc. Un truco para ver si hay garrapatas en tu jardín, explicaba el profesor que puedes “enganchar una tela blanca a un palo y arrastrarlo y ver si se pega alguna garrapata”.