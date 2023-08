La emergencia por sequía se extiende por España: Más de 600 municipios tendrán consumo de agua limitado

La escasez de agua está generando muchos problemas en diferentes puntos de nuestro país, algo contra lo que ya se están tomando medidas. A día de hoy, casi nueve millones de personas ya sufren restricciones de agua por la sequía. Las comunidades más golpeadas son Cataluña y Andalucía, donde al menos 600 municipios tienen el consumo limitado e incluso están padeciendo cortes de suministros durante la madrugada, algo que los ciudadanos tienen que tener en cuenta y, por lo tanto, hacer acopio durante el día para tener el agua suficiente por si necesitan en algún momento.

Hasta 495 municipios de Cataluña sufren ya algún tipo de restricción, lo cual supone que casi la mitad del territorio está afectado. Las limitaciones van desde controlar el lavado de calles a prohibir el riego de jardines privados o incluso prohibir el lavado de coches, además que el consumo individual de agua se reduce a los 200 litros por persona.

Las restricciones son más duras dependiendo de la zona en la que se encuentre el pueblo. Se ha declarado la emergencia por sequía en un total de 24. Las zonas más afectadas son las del el Alt Empordá en el norte de la comunidad, donde hay 22 municipios en alerta máxima, y en el Baix Camp, en la provincia de Tarragona, donde se ha declarado la alerta en 2 municipios.





La mitad de la producción agrícola, perdida

En Tarragona se sitúa la localidad de Riudecañas, en la que llevan bastante tiempo sin poder regar, han perdido prácticamente la mitad de la cosecha porque las lluvias han sido muy escasas. El vicepresidente de la Cooperativa Agrícola de la zona, Gonzalo Cambra, ha explicado que “es muy serio porque los árboles ya vienen sufriendo desde hace años, porque no llueve desde hace mucho, aunque este año ha sido mucho más notorio”. Fue la semana pasada cuando el ayuntamiento avisó a todo el mundo de la situación tan extrema que estaba viviéndose, aunque según ha contado Cambra, “ya se venían haciendo ciertas restricciones, con lo cual afortunadamente tenemos una cantidad suficiente para el consumo personal, pero nada más”.

“El pantano de Riudecañas tiene una capacidad de 5 hectómetros de consumo anual y nosotros como productores utilizamos solo 0,10 de esos hectómetros, con lo cual tenemos una situación muy preocupante porque la agricultura no es una gran consumidora de agua”, explica Gonzalo Cambra, que subraya “que sin producción, la industria principal del pueblo no funciona, nos toca rezar y esperar que cambie la climatología”.

Pese a que la producción ha sido de la mitad, el gobierno local no puede hacer nada. Cambra ha explicado que “una producción normal serían unos 400.000 litros de aceite, y con la mitad los números no salen. El principal perjudicado va a ser el consumidor, porque debido a esto el precio del aceite va a subir”. El ayuntamiento ha hecho una convocatoria en el centro cultural del pueblo en la que dio explicaciones de cuáles iban a ser las limitaciones, Cambra comenta que “están atados de pies y manos porque hay varias piezas que no dependen de ellos”.