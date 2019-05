¿Por qué es importante tomar lácteos?

Los lácteos y sus derivados contienen nutrientes (proteínas de alto valor biológico, grasa, lactosa, calcio, fósforo, potasio, vitaminas A y D, B6 y B2, entre otros). Por este motivo, los expertos recomiendan consumir una media de 2 a 3 raciones diarias de leche y productos lácteos (de ellos, preferiblemente yogures naturales, leches fermentadas, queso fresco u otros quesos) dependiendo de la edad, la actividad física, el estado fisiológico y en el marco de una dieta moderada, equilibrada y de calidad nutricional.

Asimismo, en cada etapa de la vida, los productos lácteos ejercen un papel concreto según el grupo de población. Además, de ser un alimento básico durante la primera etapa de la vida, la infancia y la adolescencia, es recomendable que se tomen entre 3 y 4 raciones al día, ya que las proteínas que contienen son necesarias para el crecimiento y desarrollo normales de los huesos y su grasa particular es esencial para que los minerales y vitaminas sean fácilmente absorbibles y metabolizados apropiadamente. Los lácteos forman parte de nuestra vida diaria, pero hay otros que piensan que son totalmente prescindibles en nuestra dieta.

José Luis Sambeat, doctor experto en nutrición, ha estado en 'La Tarde' para explicar más detalles de estos productos: “Hay mucha variedad de lácteos y es bueno diferenciarlos. Los que debemos consumir son los yogures, últimamente hay diversos estudios que señalan que los yogures probióticos​ son fundamentales para evitar muchas enfermedades”.

Sobre la leche, el producto estrella a la hora de hablar de lácteos, el doctor ha señalado que no es una obligación en la dieta diaria: "La leche es un buen alimento pero no es obligatorio. No es un dogma el que haya que consumir leche como rutina".

Por último, el doctor ha dado algunos trucos para poder sustituir los nutrientes de los lácteos por otros: “El pescado, los vegetales de hoja verde pueden sustituir totalmente a los lácteos, ya que aportan los mismos nutrientes”.