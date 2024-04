Imagina tener 65 años, cumplir con todos los requisitos para jubilarte, pero aún así querer seguir trabajando hasta que tu cuerpo te lo permita. Esta es la realidad que viven muchos médicos en España, cuya edad de jubilación está fijada en los 65 años, pero tienen la opción de alargarla hasta los 70, si demuestran capacidad funcional para ejercer. Algunos, como Antonio González y José María Fernández, incluso desearían continuar hasta los 72 años. Pero, ¿cual es su motivación para seguir trabajando más tiempo de lo que les obliga la ley?

Antonio González, médico rural de atención primaria en el Centro de Salud Balazote, en Albacete, ha compartido en el programa de La Tarde sus razones para seguir en activo después de 44 años: "Me gusta bastante mi profesión, me siento a gusto en el puesto de trabajo que ejerzo, creo que todavía estoy capacitado para poder desarrollar mi tarea y además me siento bastante valorado por mis pacientes y amigos". Además, dice ser "un funcionario de los antiguos y a los 60 años podría haberme jubilado, con lo cual estoy haciendo prórroga ya bastante tiempo."

Falta de médicos de familia

José María Fernández, médico en el Centro de Salud Concepción Arenal de Santiago de Compostela, también con 68 años, cree que esta decisión surge sobre todo como respuesta a "la necesidad que tiene la sociedad de los médicos que ahora, por desgracia, escasean. Queremos seguir porque nos han ayudado a seguir. Nos gusta muchísimo la profesión porque la amamos y sobre todo amamos a la sociedad que necesita de nosotros en este momento."

Antonio es considerado el médico rural en España con más años en el mismo destino. Llegó con un contrato de tres meses, continuó en el mismo sitio, se sacó la oposición y decidió quedarse para desarrollar su vida profesional y mi vida personal. “Es una opción de vida para mí". Los datos son los que son, porque si la situación actual de la atención primaria es delicada, en el medio rural empeora. Un tercio se jubilará en los próximos 4 años y no hay relevo. Pero esto no le asusta, pues "realmente la planificación que se hizo en su momento tendría que tener en cuenta muchos más criterios que los que se tuvieron en aquel momento. Pero yo creo que no habría por qué temer una falta de relevo."

José María, por su parte, también enfatiza en la importancia de su labor: "No desperdiciar un recurso y una formación y un bagaje profesional que tenemos porque algún día cumplimos no sé cuánta edad."

Ambos médicos expresan su deseo de poder seguir trabajando más allá de los 70 años. Antonio comenta sobre la jubilación activa: "Mientras la cabeza funcione y la cabeza quiera, podríamos ser útiles al sistema, que la normativa no nos lo impide. Las normativas están para cambiarlas." José María coincide: "Yo seguiría perfectamente hasta los 72. En el momento actual, como me encuentro, tanto física como psíquicamente, creo que podemos desarrollar nuestra labor perfectamente al 100%."

Estos dos médicos abren el debate sobre la posibilidad de trabajar más allá de la edad de retirarse. Destacan la necesidad de aprovechar la experiencia y el compromiso en un momento donde la escasez de personal es una realidad palpable en la sanidad española.