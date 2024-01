¿Por qué hay tantos jóvenes que se sienten solos?: El problema podrías tenerlo en las manos

Para muchos, la juventud es una de las mejores etapas de su vida. Llena de fiestas, viajes y amigos que van a recordarse para siempre. Pero para otros, la juventud está relacionada directamente con la soledad. Algo que es más conocido durante las últimas etapas de la vida, está acompañando a muchas personas de entre 18 y 29 años que afirman sentirse solos.

Según el último barómetro de The Family Watch, seis de cada diez jóvenes en España se sienten identificados cuando se habla de soledad y aislamiento. En plena flor de la vida, y con la cantidad de medios disponibles que tiene la gente para socializar, parece algo totalmente descabellado.

Pablo Simón, el sociólogo encargado de realizar el último informe de Injuve y el Libro Blanco de la juventud, ha explicado este martes en 'La Tarde' que aunque no hay datos para poder comparar la soledad en los jóvenes actual, con la de las dos generaciones anteriores, las redes sociales podrían ser la clave para ese sentimiento que tienen más de la mitad de los jóvenes españoles.





"Lo primero que hago es encender el móvil y ver la vida de los demás"

La juventud recurre a las redes sociales para quedar o contactar con sus amigos, pero según el sociólogo, esto puede ser “un arma de doble filo”. Y es que, “es cierto que les presenta un universo de posibilidades en términos de contactar con otras personas, con acceder a ocio o a consumo. Pero al mismo tiempo, también supone una importante presión sobre su propia imagen personal y física.”

Por otro lado, Diana Jiménez, psicóloga especialista en infancia y juventud, también ha contado que cuando realizó recientemente una sesión de grupo con adolescentes, se dio cuenta de que “uno de los mayores miedos es estar solo”. Y para Jiménez, las redes sociales tampoco ayudan porque crean una realidad que no lo es: “Parece que tengo muchísimos amigos porque son seguidores”.

Además, la psicóloga afirma que las redes sociales están creando estados de depresión. “Yo me levanto por la mañana, y no me levanto sola, me levanto con mil personas porque lo primero que hago es encender el móvil y ver la vida de los demás. Este se ha levantado, se ha puesto a meditar o como se ha puesto un Té Matcha.” Algo que, según Jiménez, debería hacernos replantear si con las tecnologías “nuestra mayor preocupación es ponerle un protector de pantalla”.