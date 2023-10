El plan secreto de los ingleses para invadir España: "Su objetivo era Gran Canaria"

Por su situación estratégica, España estuvo muy cerca de convertirse en campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los Aliados como las potencias del Eje prepararon distintas operaciones ofensivas y defensivas que tenían nuestro país como escenario. Los principales objetivos fueron los archipiélagos y Gibraltar.

Importantes generales alemanes pasaron por España, asistieron a banquetes y corridas de toros, mientras realizaban misiones de reconocimiento en los alrededores del Peñón. Diplomáticos británicos como Sir Samuel Hoare tenían su misión especial en Madrid: impedir que España se uniese a las potencias del Eje.

Pero durante el desarrollo del conflicto mundial, surgieron varias operaciones que tenían su desarrollo en territorio español. Nuestro país tuvo relevancia en la Segunda Guerra Mundial a pesar de no entrar en el conflicto, Pablo Cuevas, licenciado en Ciencias de la Información, Máster en Historia Militar de las Guerras Contemporáneas y un experto en la Segunda Guerra Mundial, explicaba en 'La Tarde' que sabemos muy poco de este asunto, "es el primer estudio que se hace, no se llegó a invadir, pero influyó en las estrategias de ambos bandos".

España acababa de salir de su Guerra Civil y se mantuvo fuera de la Segunda Guerra Mundial, declarándose no beligerante, pero hubo intentos de que España entrara en guerra, "sobre todo por parte de Hitler, entre agosto del 40 y enero del 41, Hitler estuvo interesado de que se tomara Gibraltar", decía Pablo.

Hay un punto clave en esta primera parte de la guerra, que es la caída de Francia, "no la esperaba absolutamente nadie, una vez cayó, lo primero que hizo Italia, que no tenía pensado entrar en la guerra hasta 1942 o 1943, entró inmediatamente para conseguir alguna ventaja y también hubo tentación en España".

Importancia geográfica de España

Hay que destacar la importancia geográfica de la Península Ibérica con Gibraltar en una ubicación clave. Pero también las Canarias, por su situación frente a África y las Baleares en medio del Mediterráneo, "los ingleses empezaron a planificar la invasión de España, ante la previsión de que España entrara en guerra, lo primero que hicieron los ingleses es evaluar, si perdemos Gibraltar, necesitamos tener más bases en el Atlántico, su objetivo era Gran Canaria", explicaba Pablo.

Operación 'Lobo Marino'

Esta operación afectaba a España, de alguna manera, el experto explicaba que se trataba de "la invasión de la isla de Gran Bretaña por parte de Alemania. Era casi imposible porque no había medios suficientes. A partir de ese momento, la guerra entra en otra esfera, se ve que Reino Unido va a resistir y entonces, la estrategia periférica de atacar el imperio inglés era atacar Gibraltar".



Operación Félix

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fue la estrategia que plantearon los alemanes para atacar Gibraltar, "los ingleses no tenían mucha esperanza porque pensaban no podría defenderse". Entonces, el Reino Unido empezó a buscar nuevas alternativas, "el imperio alemán era inmenso, este tipo de operación no era compatible con atacar en pocos meses a la URSS", señalaba Pablo.

España estuvo preparada para una nueva guerra en algún momento, fueron conscientes de la posibilidad de una invasión, Pablo mencionaba "en este momento están gobernando en España unos militares que acaban de ganar la guerra, tienen la moral muy alta".