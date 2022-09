Pilar Cisneros, desde un mercado madrileño: "La subida de la cesta de la compra está aquí"

Es uno de septiembre como todos con la vuelta a la normalidad una de las primeras cosas que tenemos que hacer es llenar la nevera que está vacía tras las vacaciones. Por eso me he venido a un mercado de Madrid para hacer una compra básica de huevos, de pollo, de verdura, de un poco de fruta, también un poco de pescado y un poco de carne.

¿Y qué me he encontrado? Pues que efectivamente los precios han subido. Mira, te pongo un ejemplo, estamos ante la carnicería de Javier, que me ha contado que la carne de cerdo ha subido casi un 50% con respecto a hace un año. Por ejemplo, comprarte este costillar para asar, una cosa tan normal que hacemos todos tan frecuentemente, pues cuesta prácticamente el doble de lo que te costaba hace un año porque la carne de cerdo, tanto el cerdo blanco como el ibérico, se ha disparado. Es lo que llama más la atención en las carnes.

En la frutería nos ha llamado especialmente la atención el precio del repollo se ha duplicado con respecto a hace un año. También las frutas como las sandías, los plátanos, que está cerca de los cuatro euros el kilo, que nos parece una barbaridad. Así practicamente todo, la subida de los productos básicos de la cesta de compra está aquí y lo notamos en todo en un día como hoy cada vez que tenemos que hacer la compra y llenar la nevera.