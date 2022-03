Pepa, la mujer que le dio un futuro a sus hijos a base de trabajo en su carnicería de Salmerón

En este 8 de marzo, día de la mujer, quiero presentarte a Pepa, que cumple 82 años este 17 de marzo. Nació en Salmerón, un pequeño pueblo de Guadalajara, que en los años 40 se dedicaba principalmente a la agricultura.

Fue la tercera hermana de seis hijos. Desde pequeña tuvo que trabajar para ayudar en el campo y en casa. Apenas pudo ir a la escuela, lo justo para poder aprender a leer y escribir un poco, “Antes en Salmerón había muchísima gente, había tres escuelas. Yo pude ir muy poco”. Es el recuerdo que tiene de su pueblo.

A pesar de todo, sus cuatro hijos han ido todos a la Universidad. Hoy tiene además tres nietas. Ha trabajado sin parar toda la vida pero su gran prioridad ha sido su familia.

Quedo con Pep en el Parque de San Roque de Guadalajara, donde vive con su marido los meses de invierno. Están deseando que llegue el buen tiempo para volver al pueblo y cuando hablamos del pasado lo tiene claro: “En mi época había que ayudar en aquello que se podía, yo me casé a los 23 años, al año y medio tuve a mi primer hijo, Félix Ángel y hasta que tuve a la pequeña pasaron otros catorce años. Fue después cuando abrimos la carnicería”.

Recuerda que entonces no había libres, “Daba a luz y a los dos días había que trabajar, claro que con 25 años estabas para comerte el mundo”. Puede parecer una vida dura de mucha entrega, sin embargo Pepa es feliz y tiene las cosas muy claras, “Si yo pudiese volver a nacer no me importaría volver a emprender mi vida: trabajar, luchar... No me puedo quejar”.

En el día de la mujer es imposible no preguntarle por qué piensa ella de su vida y de las dificultades que se ha encontrado por el camino y es tan tajante como desde el primer momento: “Pienso que yo he trabajado. A mi no me ha discriminado nadie. He hecho lo que tenía que hacer, tengo que luchar por mi familia. Ahora admiro a mi hija y digo: de dónde sacará tiempo”.

Su hija, de la que habla es Charo, que tiene tres hijos y vive en Barcelona, desde dónde se conecta por vídeollamaday no puede estar más orgullosa de su madre: “Si me comparase con ella estaría a años luz. Es una trabajadora incansable.”

Al igual que su madre, Charo tampoco puede decir haberse sentido discriminada. Es cierto que su carrera, la química, ayuda, pero afortunadamente no lo ha tenido que vivir: “Si mirásemos quién se siente más orgulloso de quién, sin duda la respuesta sería que nosotros, sus hijos de nuestros padres, han luchado por darnos lo que ellos no han podido tener”.

Es la historia de una madre que se ha desvivido por sus hijos para darles un futuro que ahora disfrutan y que ponen en valor el papel que ha desempeñado Pepa a lo largo de su vida.