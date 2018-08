Organizaciones de consumidores piden que bares y restaurantes estén obligados por ley a servir agua del grifo

Bares que lugares, ¿cuántas veces has entrado a un bar y has preguntado, por favor, me pones un vaso de agua? Una petición muy frecuente pero que está llena de polémica. Los bares están obligados a ofrecer vasos de agua del grifo de manera gratuita. En esto ha intervenido la Organización de Consumidores y Usuarios, para que los bares sirvan siempre agua gratis. El defensor del pueblo recibió demasiadas quejas, sobre todo a raíz de lo caro que era comprar agua en el aeropuerto. Ahora AENA ha puesto más surtidores y ha limitado el precio máximo por el agua, un euro.

Si el agua es tan buena, lo que deben hacer es poner más fuentes por la ciudad"

Hablamos en ‘La Tarde’ con José Luis Yzuel, presidente de la Federación Española de Hostelería, para hablar sobre su posición a cerca de la polémica de servir agua gratis en los bares: “Yo creo que a nadie se le va a negar agua del grifo, como nadie le niega un vaso de agua, sobre todo a un cliente. Pero legislar para obligar la libertad de empresa, los usos y costumbres yo no lo veo. Al final vamos a tener 15 normas distintas porque esto se legisla a nivel autonómico, a nivel nacional. Y esto nos parece complicado".

Porque hay muchos restaurantes que se niegan a servirte agua del grifo en la mesa: "Yo no me responsabilizo de si hay zonas en las que el agua potable se pone en dudas de su calidad, porque no se pueden beber. Entonces yo creo que eso no es el problema, se está creando a raíz de legislar normas. Si el agua es tan buena, lo que deben hacer es poner más fuentes por la ciudad".

Cliente que come y luego del cliente que entra de fuera y pide solo un vaso de agua, la pregunta es ¿el que viene de fuera a pedir solo agua es un cliente?: "Donde se legisla hay que tener muy claro si es para los clientes o para todos los ciudadanos".