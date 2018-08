José Luis Yzuel: "Si el agua agua es tan buena, lo que deben hacer es poner más fuentes por la ciudad"

Tiempo de lectura: 1



Bares que lugares ¿Cuántas veces has entrado a un bar y has preguntado, por favor, me pones un vaso de agua? Una petición muy frecuente pero que está llena de polémica. Los bares están obligados a ofrecer vasos de agua del grifo de manera gratuita. En esto ha intervenido la Organización de consumidores y usuarios, para que los bares sirvan siempre agua gratis