¿Nunca llegas a cumplir tus propósitos de Año Nuevo? Estas son las 5 estrategias que te ayudarán a cumplirlos

Seguramente muchos hemos hecho alguna vez propósitos de Año Nuevo, y también muchos no hemos llegado al final a cumplirlos porque nos ha sido difícil mantener esos hábitos que nos habíamos propuesto en un principio. Pero, ¿por qué nos resulta tan complicado seguir con estas nuevas rutinas? ¿Por qué razón abandonamos tan pronto nuestros propósitos?

Para empezar, Sol Aguirre, coach y autora del blog "Las claves de Sol", recomienda evitar esa creencia limitante de que somos incapaces de implementar nuevos hábitos en nuestro día a día. "A lo mejor si te dices que todavía no has aprendido a ser constante, ahí ya cambia algo". Según la coach, el principal problema a la hora de intentar cambiar nuestros hábitos y, sobre todo, mantenerlos es que no nos conocemos lo suficiente, y no nos damos cuenta de las "trampas" en las que caemos una y otra vez. Aconseja entonces sentarnos a pensar y planificar. "Nos lanzamos a los hábitos siguiendo un poco la corriente, con el ejercicio, la comida...", y esto no es muy recomendable si queremos que estas nuevas rutinas se mantengan a final de nuestro año.

5 estrategias para implementar nuevos hábitos en nuestra vida

1. Poner una alarma para que nos indique cuando empezar una actividad: Por ejemplo, hacer ejercicio o levantarnos de la silla a estirar. "A lo mejor necesito algo o alguien que me avise", comenta Sol Aguirre, y de esta manera encontrar motivación para hacer la tarea. En este sentido, la experta destaca la importancia de ponerse una alarma para irse a dormir, al igual que la que nos ponemos normalmente para despertarnos, si nuestro objetivo es madrugar más o dormir mejor. "La alarma manda, y yo hago lo que dice la alarma" es un buen mantra para llevar a buen puerto nuestros propósitos.

2. Acumular hábitos: Consiste en sumar un hábito nuevo a otro que ya tenemos interiorizado en nuestro día a día. Por ejemplo, nos levantamos, nos lavamos los dientes y después incluimos hacer ejercicio. "Un hábito real es eso que ya haces sin pensar, el piloto automático pero para bien", explica Sol Aguirre. "Al cerebro le encanta ahorrar energía".

3. Montar escenarios bonitos y divertidos: Sobre todo en las cosas que nos dan más pereza, dice la coach. Poner la música que nos guste o podcasts que nos parezcan interesantes mientras hacemos ejercicio, es una buena manera para motivarse, por ejemplo. "Un hábito te va a seguir dando pereza, lo que pasa es que es bueno para ti y lo haces", admite la experta. El entorno puede hacer que una actividad sea más llevadera. A la hora de trabajar en casa, adornar un poco el sitio de trabajo y hacerlo agradable es muy conveniente, según Aguirre.

4. Ser concreto y claro a la hora de establecer los hábitos: Muchas veces la procrastinación tienen que ver con que no hemos sido del todo concretos con nuestros objetivos. "Voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a comer sano, voy a dormir las horas que debo, pero no me he dicho el lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana en casa haré ejercicios de tonificación", comenta la experta. "Muchas veces la maraña mental nos nubla y como no tenemos un objetivo claro y medible, no lo cumplimos".

5. Para evitar la frustración, más que fijarse en el cumplimiento estricto de los hábitos, ser consciente de qué es la excepción y qué es la regla: "No somos máquinas perfectas", indica Sol Aguirre. "El truco está en detectar qué es la excepción, qué es la regla, y si observo a mi yo de hace un mes, preguntarme si hoy hago más deporte, hoy como mejor, o si hoy me relaciono mejor". Si la respuesta es afirmativa, sin duda, vamos por buen camino.

Al final, sabremos si ese hábito si ha implementado con éxito en nuestra rutina "cuando no te planteas si llevarlo a cabo o no", tal y como indica la coach.